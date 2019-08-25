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Туск хочет заменить Путина Зеленским

14:00
Туск хочет видеть на саммите G7 Зеленского, а не Путина - фото 1
Туск хочет видеть на саммите G7 Зеленского, а не Путина

Глава Европейского Совета Дональд Туск выступает категорически против того, чтобы военному преступнику Путину позволили посидеть на краю скамеечки на саммите "Большой семерки". Зато хочет продавить идею приглашения на встречу президента Украины.

Накануне старта саммита G7 во французском Биаррице европейский политик раскритиковал идею Дональда Трампа добиться расширения "Большой семерки" с участием русских.

Макрон пошел на попятную и пояснил за желание вернуть Путина в G8


В то же время президент США уже сегодня заявил, что представителей РФ "определенно пригласят" на следующую встречу стран с наиболее развитой экономикой.

- Год назад на саммите "семерки" в Канаде президент Трамп предложил восстановить Россию в G7, открыто заявив о том, что аннексия Крыма Россией была частично оправдана. И что мы должны принять это как факт. Мы не можем согласиться с такой логикой ни при каких обстоятельствах, - подчеркнул политик. - Более того, возникли новые поводы, которые не позволяют России войти в состав G7, в том числе русская провокация в Азовском море.

Кроме того, намекнул Туск и на то, что вернуть русских в состав "Большой семерки" могут хотеть только лишь те люди, которые заинтересованы в этом исключительно ради бизнеса.

Президент Совета ЕС также отметил, что на саммите "Большой семерки" во Франции постарается убедить своих коллег заменить Путина на Зеленского:

- Я попробую уговорить лидеров G7 пригласить на следующую встречу президента Украины, а не пытаться вернуть Россию в состав клуба.

Напомним, на днях Дональд Трамп и Эммануэль Макрон синхронно начали топить за появление Путина на саммите "Большой восьмерки". При этом американский лидер отметил, что намерен пригласить ВВХ на встречу в 2020-м году, когда США будет возглавлять G8. Президент Франции с этим согласился. Договорняк двух глав государств раскритиковала Ангела Меркель, которая заявила, что без продвижения в вопросе войны на Донбассе Путина допускать за стол переговоров нельзя.

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Дональд Трамп США Россия война терроризм G7 Владимир Зеленский Новости Украина
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