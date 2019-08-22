Макрон пошел на попятную и пояснил за желание вернуть Путина в G8

Макрон устроил Путину "теплую ванну"

Безбожно лебезивший перед военным преступником Путиным президент Франции был вынужден оправдываться за свои пророссийские изречения и договорняки с Трампом.

После того, как на встрече с Путиным Макрон рассказывал о "Европе от Лиссабона до Владивостока", а также о том, что Украина является "раздражителем" для отношений между Брюсселем и Москвой", на президента Франции обрушился шквал критики.

Якобы достигнутые договоренности с Путиным и Дональдом Трампом о приглашении российских террористов на саммит G8 также не остались незамеченными, так что президенту Франции пришлось отмазываться, поясняя, что он "ничего такого не имел в виду".

- Я думаю говорить, что без каких-либо условий Россия может вернуться, это было свидетельством слабости G7. Это было бы для нас стратегической ошибкой и освящением этой эпохи безнаказанности, - пояснил свои слова Макрон, хотя и так понятно, что подразумевал на встрече с Путиным он совсем другое. - Непременное условие для возвращения России - поиск решения относительно Украины.

Напомним, вчера Дональд Трамп и Эммануэль Макрон синхронно начали топить за появление Путина на саммите "Большой восьмерки". При этом американский лидер отметил, что намерен пригласить ВВХ на встречу в 2020-м году, когда США будет возглавлять G8. Президент Франции с этим согласился. Договорняк двух глав государств раскритиковала Ангела Меркель, которая заявила, что без продвижения в вопросе войны на Донбассе Путина допускать за стол переговоров нельзя.