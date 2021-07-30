Турецький курорт Анталія охопили страшні пожежі

Наслідки стихії / Анадолу

В популярному серед українців курорті Анталія та декількох сусідніх провінціях на півдні Туреччини вже два дні тривають лісові пожежі, які виникли через сталу в регіоні сильної спеки.

Зарево від пожеж видно з готелів Анталії - влада Туреччини відзначають, що поки готелям курорту нічого не загрожує, хоча в деяких районах вогонь «наблизився до готелів».

Кілька готелів в інших курортних містах - Мармарисі та Бодрумі - вже довелося евакуювати.

Наразі загальна площа пожеж складає понад 1 тис. 500 га. Внаслідок надзвичайної ситуації 4 особи загинули та 183 постраждали, з них 58 - госпіталізовані. Вогонь пошкодив понад 100 приватних будинків та споруд. Рятувальні служби взяли під контроль 36 осередків лісових пожеж, продовжується гасіння 20 осередків.

Українців серед постраждалих немає. У МЗС слідкують за ситуацією та готові організувати евакуацію, якщо подію наберуть загрозливих масштабів.

30 липня два пожежні літаки ДСНС України вилітають до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж, що виникли 28 липня поблизу міста Манавгат в провінції Анталія та поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.