Туреччина як улюблений напрямок для українських туристів

Туреччина є, мабуть, найулюбленішою країною для відпочинку українців.

Компанія Антонів Тур, яка організовує тури до Туреччини, відзначає їх високу затребуваність. Чому ж мешканці України вважають за краще саме цей напрямок?

Переваги відпустки у Туреччині

Перша - це, звичайно, співвідношення ціни і якості. Туреччина, особливо на початку сезону і восени, в оксамитовий сезон, коштує дешевше всіх інших середземноморських напрямків. Але за відносно низьку ціну туристи отримують гідний набір послуг.

"Відпускна" Туреччина - це країна, де знайдеться місце і відчайдушному тусовщику, і сімейній людині з дитиною, і студентам, і заможним людям. Тут є бюджетні і молодіжні Кемер і Аланья, сімейні Сіде і активний Белек, престижна Анталія і барний Мармарис, відокремлений Фетхіє і маса менш відомих (чим і привабливих) курортних містечок.

Спрощене отримання візи - дуже приваблива перевага. Немає потреби збирати пакет документів, фотографуватися, показувати свої фінансові можливості. По прильоту досить купити марку, вклеїти в паспорт і все.

За що туристи люблять турецькі курорти

Ця країна славиться своїм теплим морем, казково красивою природою, чистими піщаними пляжами і м'яким субтропічним кліматом, численними історичними пам'ятками та визначними пам'ятками. А розваги і чудова інфраструктура готелів є дуже популярними серед туристів, в тому числі і з дітьми.

На узбережжі Туреччини пляжний сезон триває з травня по жовтень. Влітку тут дуже жарко і багатолюдно. На Турецької Рив'єрі добре відпочивати навесні, поки не настала пора відпусток, або восени, коли починається оксамитовий сезон без спеки і натовпів відпочиваючих.

Смачна кухня, розвинена інфраструктура, безліч старовинних пам'яток і хороший клімат чекають на гостей країни в кожному її куточку. А кращі курорти Туреччини розташувалися на узбережжі Середземного, Егейського, Чорного і Мармурового моря. Викликають захоплені почуття не тільки розкішні пляжі і численні готелі, а й комплекс розваг, культурні пам'ятки і лікувальні термальні джерела. Українському туристу залишається тільки вибрати.

Для поїздок в цю прекрасну країну організовується безліч турів, так що підібрати той, який підійде за всіма параметра, починаючи з ціни і закінчуючи зірковістю готелю, зовсім не складно. І кількість туристів з України ткт стає дедалі більше, що й не дивно, з огляду на всі переваги.