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Турция уничтожила 221 российского военного в Сирии

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После коротких боев в Турции русские встречают борт с телами контрактников и срочников - фото 1
После коротких боев в Турции русские встречают борт с телами контрактников и срочников

Хотя официально Путин утирается и рассказывает о том, что в охваченной войной Сирии "русских нет", после старта операции "Весенний щит" в РФ вылетел борт с 221 гробом.

Соответствующие цифры привели в пятницу, 13 марта, в военной разведке Турции, отметив, что российский транспортник вылетел в сопровождении нескольких истребителей Су-35, которые обеспечивали прикрытие борту.

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Грузовой отсек лайнера был забит трупами путинских утырков, которых призвали в армию страны-агрессора и отправили убивать мирных женщин и детей в Сирию, а также противостоять выступающим против режима Асада сторонам.

Маршрут следования Ту-154 был проложен через другую дружественную Кремлю страну - Иран.

Напомним, 27 февраля российская авиация нанесла удар по конвою турецких войск в Сирии, а в ходе атаки террористов погибло 34 военных. После этого Эрдоган заявил о подготовке серьезнейшего ответа и отправил в Идлиб свои подразделения. В итоге ракетным ударам подверглись многие все точки массового скопления тероористических бандформирований в Латакии и Идлибе.

Параллельно с турецкими войсками разбомбили сирийско-российских боевиков и израильские специалисты.

Поддержку действиям Анкары выразили союзные Турции Соединённые Штаты Америки, а в Россию "реверсными поставками от Турцекого потока" отправились гробы с призывниками, которых "поразил инфаркт".

При этом Путин не признал гибель своих вояк на чужой территории, но после призыва "перестать стрелять" и кучи уничтоженной техники проявил во взгляде настоящее желание мира и фактически отступил.

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