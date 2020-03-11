В Киеве арестовали русского боевика: Он воевал в Сирии

В Киеве арестовали русского боевика: Он воевал в Сирии

В среду, 11 марта, суд арестовал российского боевика, воевавшего в Сирии.

Об этом сообщает Прокуратура г. Киева в Facebook.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 суд применил временный арест сроком на 30 суток для гражданина РФ, который находится в международном розыске", - говорится в сообщении.

Как уточнили следователи, арестованный подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турции и Сирии. Кроме того, указанный мужчина уже был судим за разбой в Украине.

В соответствии с постановлением суда мужчина будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

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