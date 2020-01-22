Трюдо потребовал от Ирана передачи черных ящиков сбитого "Боинга" Франции

Иран не сможет расшифровать данные черных ящиков

Все потуги украинских властей добиться от Тегерана передачи бортовых самописцев рейса PS752 пока не увенчались успехом, поэтому к давлению на Иран подключился премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Глава канадского правительства, который был первым мировым политиком, в открытую заявившем о том, что самолет МАУ был сбит ракетой, выступил с жестким требованием к Ирану.

Трюдо подчеркнул, что без данных с черных ящиков добиться ответов на все вопросы следствия невозможно, а без квалифицированных специалистов, технологий и соответствующего оборудования, которого в Иране нет, расшифровать данные речевого самописца и регистратора полетных данных невозможно. При этом лидер Канады не стал "топить" за выдачу черных ящиков Украине, а прямо сказал, что хочет выдачи их Фрации.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.