Трюдо потребовал от Ирана передачи черных ящиков сбитого "Боинга" Франции
Все потуги украинских властей добиться от Тегерана передачи бортовых самописцев рейса PS752 пока не увенчались успехом, поэтому к давлению на Иран подключился премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Глава канадского правительства, который был первым мировым политиком, в открытую заявившем о том, что самолет МАУ был сбит ракетой, выступил с жестким требованием к Ирану.
Трюдо подчеркнул, что без данных с черных ящиков добиться ответов на все вопросы следствия невозможно, а без квалифицированных специалистов, технологий и соответствующего оборудования, которого в Иране нет, расшифровать данные речевого самописца и регистратора полетных данных невозможно. При этом лидер Канады не стал "топить" за выдачу черных ящиков Украине, а прямо сказал, что хочет выдачи их Фрации.
Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.
Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.
В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.
Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.
В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.