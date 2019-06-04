Троица 2019 - выходной в Украине: что нельзя делать в День Святой Троицы
Троица в 2019 году в Украине празднуется 16 июня. Святая Троица - важнейший праздник в христианстве, и в Украине в день Троицы даже всегда делают государственный выходной день. Когда праздновать Троицу в 2019 году и что запрещено делать в этот день - читай на Без Табу.
День Святой Троицы - один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников в православии, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Праздник посвящен прославлению Святой Троицы, литургические чтения и проповеди в этот день раскрывают христианское учение о тройственности Бога.
Когда празднуют Троицу
День Святой Троицы или Пятидесятницу отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2019 году православные празднуют Троицу 16 июня.
В Украине преимущство получиоло православное христианство и День Святой Троицы считается важным церковным праздником, поэтому в этот день объявлен государственный выходной.
В 2019 году Троица празднуется в воскресенье, а понедельник, 17 июня, следующий за ней, тоже будет выходным. То есть в середине июня 2019 у украинцев будет три выходных: 15,16 и 17 июня 2019. В католической традиции Пятидесятница и Троица разделены. Праздник Троицы отмечают на 7 день после Пятидесятницы (57-й после Пасхи).
Традиции праздника Троицы в Украине
В День Святой Троицы в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году - после литургии служится великая вечерня, на которой поются стихиры, прославляющие сошествие Святого Духа.
Жители Украины уже не один век привыкли на Троицу украшать храмы и дома свежескошенной зеленью, ветками и цветами, которые символизируют обновление души. По этой причине в народе праздник часто называют Зеленое воскресенье или Зелені свята.
Празднование Троицы имеет давние традиции
По случаю праздника принято готовить блюда из яиц, молока, свежей зелени, домашней птицы и рыбы. Кроме того, пекут караваи, пироги, блины.
По народным традициям, свежевырванную траву святят в церкви. Из листьев деревьев, стоявших в церкви, некоторые вили венки и использовали как обереги.
В народе праздник Троицы всегда был любим молодыми девушками. В этот день принято плести венки, опуская их в реку для гадания. Каравай, испеченный по случаю праздника, раздавали в лесу незамужним девушкам. Эти кусочки сушили и хранили до свадьбы, замешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая - оно должно было принести любовь.
Суббота перед Пятидесятницей считается поминальным днем. Люди в храмах ставят свечи за упокой умерших родственников и убираются на кладбищах.
Что нельзя делать на Троицу
Традиционно есть вещи, которые нельзя делать на Троицу. В этот день, согласно поверьям, лесные мавки и русалки гуляют среди живых и пытаются навредить людям. Поэтому не советуют в этот день купаться в водоемах и в одиночку гулять по лесу или в поле.
Как и любой другой православный праздник, праздник святой Троицы по традициям запрещает работать. Разрешаеться только готовить блюда для праздничного стола и ухаживать за скотом.
Также не советуют венчаться или гулять свадьбу в День Святой Троицы, поскольку, согласно приметам, в браке будет всегда кто-то третий. А вот помолвки и сватовство в этот день наоборот хорошая примета.
Также не стоит в день Троицы ходить на кладбище. Для этого предназначена суббота накануне праздника. На Троицу нельзя ссориться, злиться и завидовать. Впрочем, не рекомендуется этого делать и в любые другие дни года.