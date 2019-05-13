Выходные в июне: сколько будем отдыхать
Не успели мы отдохнуть на майские, как снова наступили рабочие будни. Но не беда! До лета остались считанные дни, а где лето, там и целая череда выходных. Рассказываем, когда и сколько будут отдыхать украинцы.
Начнем с самого святого – Троицы. На церковный праздник нас ожидает целых три выходных – 15, 16 и 17 июня.
И опять работа. Но поскольку "между первой и второй перерывчик небольшой", не за горами новые выходные.
В пятницу, 28 июня, Украина традиционно отметит День Конституции. Как результат, мы снова будем отдыхать три дня подряд – на сам праздник, 29 и 30 июня.
Календарь выходных
А как именно – решать каждому из нас. Вы, читатель, это заслужили.
Особая заметка ля киевлян: в этот день в целом ряде парков столицы пройдут народные гуляния и концерты. Так что руки в ноги и вперед!
Напомним, так как ближайшим праздником является Троица, не мешало бы вспомнить чего ни в коем случае нельзя делать 16 июня.