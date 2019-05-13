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Выходные в июне: сколько будем отдыхать

13 мая, 12:51
Сколько будем отдыхать в июне - фото 1
Сколько будем отдыхать в июне

Не успели мы отдохнуть на майские, как снова наступили рабочие будни. Но не беда! До лета остались считанные дни, а где лето, там и целая череда выходных. Рассказываем, когда и сколько будут отдыхать украинцы.

Выходные 2019 в Украине: календарь праздников и официальных выходных

Начнем с самого святого – Троицы. На церковный праздник нас ожидает целых три выходных – 15, 16 и 17 июня.

И опять работа. Но поскольку "между первой и второй перерывчик небольшой", не за горами новые выходные.

В пятницу, 28 июня, Украина традиционно отметит День Конституции. Как результат, мы снова будем отдыхать три дня подряд – на сам праздник, 29 и 30 июня.

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Календарь выходных

А как именно – решать каждому из нас. Вы, читатель, это заслужили.

Особая заметка ля киевлян: в этот день в целом ряде парков столицы пройдут народные гуляния и концерты. Так что руки в ноги и вперед!

Напомним, так как ближайшим праздником является Троица, не мешало бы вспомнить чего ни в коем случае нельзя делать 16 июня.

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