Выходные в июне: сколько будем отдыхать

12:51 13 мая,

Сколько будем отдыхать в июне

Не успели мы отдохнуть на майские, как снова наступили рабочие будни. Но не беда! До лета остались считанные дни, а где лето, там и целая череда выходных. Рассказываем, когда и сколько будут отдыхать украинцы.

Начнем с самого святого – Троицы. На церковный праздник нас ожидает целых три выходных – 15, 16 и 17 июня.

И опять работа. Но поскольку "между первой и второй перерывчик небольшой", не за горами новые выходные.

В пятницу, 28 июня, Украина традиционно отметит День Конституции. Как результат, мы снова будем отдыхать три дня подряд – на сам праздник, 29 и 30 июня.

Календарь выходных

А как именно – решать каждому из нас. Вы, читатель, это заслужили.

Особая заметка ля киевлян: в этот день в целом ряде парков столицы пройдут народные гуляния и концерты. Так что руки в ноги и вперед!

Напомним, так как ближайшим праздником является Троица, не мешало бы вспомнить чего ни в коем случае нельзя делать 16 июня.