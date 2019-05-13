График отключения горячей воды 2019 в Киеве

14:20 13 мая,

Дорогие киевляне и гости столицы, на календаре - май 2019, температура за окном близка к +20, а это значит, что пора начинать любимое развлечение киевских властей - отключение горячей воды.

Как всегда, отключение горячей воды в столице Украины плановое. И график отключения от элементарных удобств уже разработал. В мае 2019 без горячей воды останутся жители сразу 7 киевских районов.

Причина - традиционная. Необходимо провести гидравлические испытания теплосетей для подготовки к следующему отопительному сезону. Почему этого нельзя сделать без неудобств для киевлян, пресс-служба мэрии не сообщает. Не сообщает она также о том, чт пока у вас не будет горячей воды, вы все равно будете за нее платить, а также то, что заявленные даты в графике наверняка будут просрочены - по традиции прошлых лет.

Итак:

В Оболонском и Подольском районах столицы Украины горячую воду отключат 13 мая, а в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах – 14 мая.

"В г. Киеве продолжаются плановые гидравлические испытания для подготовки тепловых сетей к работе в осенне-зимний период. С 13-14 мая "КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО" будет испытывать сети на гидравлическую плотность на 4 теплоисточниках. Гидравлические испытания на отдельном участке продлятся не менее 14 дней", - говорится в сообщении всеми уважаемой организации, то есть - в районе 27-28 мая 2019.

Полный список киевских улиц и домов в Оболонском, Подольском, Шевченковском, Голосиевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах столицы смотрите на официальном сайте Киевтеплоэнерго.

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что гидравлические испытания будут проводиться с целью снижения аварийности на начало следующего отопительного сезона. Трубопроводы под повышенным давлением испытываются на гидравлическую плотность и прочность.

Особо отмечается, что в случае выявления большого количества повреждений, сразу после испытаний тепловых сетей будут проводиться ремонтные работы. А они точно будут. Во всяком случае - в 2018 году жители Сырца (и многих других столичных районов) из-за постоянных аварий фактически целое лето прожили без воды, скупив все бойлеры в магазинах и сделав их продавцов, а также установщиков очень успешными людьми.

Всех успакаевает мэр Виталий Кличко, обещая, что 2019 история прошлого года не повторится. Якобы многое починили и оно уже не должно ламаться. Также урегулирована ситуация с реформированием Киевэнерго в Киевские Теплоэнего и их долгами перед Нафтогазом, с которым осенью 2018 было подписано мировое соглашение.

Что ж, хочется в это верить, но проверить - в каком состоянии бойлеры после зимы - лишним не будет.