Тренер Ливерпуля оказался географическим кретином

Киевские угощения в 2018 произвели на Клоппа не тот эффект

Опытный в футбольных делах немецкий наставник английского клуба Ливерпуль Юрген Клопп показал полную несостоятельность в вопросах, не связанных со спортом.

Юрген Клопп, под руководством которого "Ливерпуль" второй год подряд выходит в финал Лиги Чемпионов, по известной только ему причине решил высказаться на нефутбольную тему и мгновенно выставил себя полным идиотом.

Сначала Юрген Клопп собрал все известные штампы о столице Азербайджана Баку, назвав этот место краем географии, куда невозможно добраться.

"Я понятия не имею, как туда добираться, есть ли в Баку регулярные рейсы. Решение о проведении финалов должны быть куда более умными и обоснованными. Это безответственно. Я не знаю, как они принимают такие решения", - попытался Клопп уколоть УЕФА, члены которого определяют места проведения финалов еврокубков и для финала Лиги Европы 2019 назначили столицу Азербайджана.

Таким образом немец показал свой снобизм и примитивность мышления, доказав, что спортсменам лучше делать свое дело и не размышлять о том, чего не понимают. Однако и на этом Клопп не унялся.

Далее для подтверждения своей мысли тренер вспомнил про прошлый финал в Киеве.

“В прошлом году мы играли финал Лиги чемпионов в Киеве. Киев — прекрасный город, но крайне маловероятно, что российская команда или команда из этой части мира выйдет в финал”, - на полном серьезе заявил немец, пребывая в полной уверенности, что Киев - это Россия.

"Ливерпуль" гостит в Киеве - май 2018 (отметим, что в ролике название столицы Украины написано с ошибкой):

Вполне возможно, что опытный тренер учил географию вместе с покойным руководителем террористов "ДНР" Захарченко. Тот аналогичным образом рендомно использовал свои познания в географии и до самой смерти думал, что столица Исландии - город Рейкьявик - находится в Германии.

Будем надеяться, что британская пресса (раз Клопп не читает украинскую) вправит тренеру "Ливерпуля" мозги и выставит географического кретина на посмешище.