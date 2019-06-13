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Трамп пообещал полякам заблокировать "Северный поток-2"

08:00
Трамп и Дуда не хотят строительства и запуска "Северного потока-2" - фото 1
Трамп и Дуда не хотят строительства и запуска "Северного потока-2"

Президент США всерьёз рассматривает возможные санкции против компаний, которые строят российский газопровод, являющийся не энергетическим, а политическим проектом.

И хотя ради обещаний дешевого газа Германия, Франция и другие страны ЕС готовы поступиться национальными интересами, именно Штаты могут стать тем сдерживающим фактором, который разрушит планы Путина.

Конгрессмены приступили к убийству "Северного потока-2"

С заявлением о готовящихся санкциях и обещаниями не допустить начало работы трубопровода Дональд Трамп выступил на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме.

Говоря о "Северном потоке-2", Трамп не выбирал выражений и возмущался тем, что защищает Германию от России, в Берлин при этом платит террористам миллиарды долларов.

Как известно, в ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.

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Северный поток Дональд Трамп США Польша Россия Новости Украина
Bloomberg
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