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Конгрессмены приступили к убийству "Северного потока-2"

14 мая, 08:40
В Конгрессе США готовят похороны "Северного потока-2" - фото 1
В Конгрессе США готовят похороны "Северного потока-2"

Пока Путин играет в войнушки, успешно договаривается с представителями стран ЕС о "взаимовыгодном" сотрудничестве и готовится к газовым войнам, Штаты все же стараются лишить РФ серьезного рычага влияния на европейскую экономику.

По данным Foreign Policy, конгрессмены США разработали проект закона о санкциях против компаний, которые занимаются прокладкой газопровода в обход Украины. Сам проект принятие решения об ограничительных мерах может и не уничтожить, но наверняка сделает его намного более дорогим для русских.

Тем не менее, первый гвоздь в крышку гроба трубопровода уже вгоняют.

Лидер партии Меркель поддержала Северный поток-2

Впрочем, сами сенаторы утверждают, что запустить трубу в случае отказа ряда компаний работать на агрессора, будет очень и очень сложно.

Дело в том, что фирмы, занимающиеся прокладкой труб, используют серьезную технику, которой нет у русских. Так что Путину, возможно, придётся искать рискующих попасть под санкции чтобы достроить скандальный "Северный поток-2".

Как известно, слухи о санкциях против газопровода, который может привести к тотальному влиянию РФ на Евросоюз муссируются уже очень долго. Среди последних, кто говорил о них, был посол США в Германии Ричард Гренелл.

Против строительства "Северного потока-2" выступает и возможный преемник главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера Манфред Вебер, который видит в постройке трубы желание русских играть в войнушку, шантажируя Европу отсутствием газа.

Как известно, Германия в обмен на обещания дешевого газа лоббирует интересы кремлевских оккупантов. Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.

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США Россия Санкции Северный поток газопровод Новости Украина
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