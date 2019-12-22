Топ-модель по-украински 4 - каким будет новый сезон

Супермодели идут в суперсезон

Третий сезон модельного реалити Топ-модель по-украински завершается, а это значит - пора задаться вопросом - что будет дальше. Без Табу отвечает на этот вопрос и приоткрывает завесу тайны Четвертого сезона.

В соцсетях Нового канала прошел опрос: зрители выбирали, кого хотели бы видеть в следующем четвертом сезоне «Топ-модели по-украински» - новых участниц или девушек, которые раньше уже участвовали в модельном реалити, но не смогли победить.

Ответ практически единогласный – почти 90% подписчиков проголосовали за Суперсезон, в котором снова можно будет увидеть любимых участниц.

Каждый раз, когда кто-то из девочек покидал реалити, под постами Нового канала появлялись десятки комментариев с грустными смайлами и просьбами вернуть любимую участницу обратно на проект. Шесть лет команда проекта читала комментарии зрителей и решалась на этот шаг. И вот – время пришло.

В 2020-м перед экспертами предстанут девушки, которые в свое время уже участвовали в проектах «Супермодель по-украински» и «Топ-модель по-украински», но не победили. Это уникальная возможность для зрителей еще раз увидеть в эфире своих фавориток, а для моделей – шанс доказать, что они таки заслуживают победы.

27 декабря 2019 на сайте Нового канала стартует голосование, в котором примут участие девушки из всех сезонов «Супермодель по-украински» и «Топ-модель по-украински», кроме победительниц. По результатам этого голосования из каждого сезона будет выбрана шестерка лидеров, которые перейдут во второй этап. Далее все так же – голосами зрителей будет выбрана десятка моделей, которые гарантировано станут участницами нового сезона. И финальное слово предоставляется экспертам: среди оставшихся девушек они выберут своих фавориток, которые тоже попадут в суперсезон модельного реалити.

Три важных «НЕТ»:

НЕТ, парни не участвуют. Новый сезон будет женским

НЕТ, победительницы всех сезонов не участвуют, каждая из них уже получила свой шанс

НЕТ, кастинга для тех, кто не участвовал в проекте ранее, в этом году не будет

Предсказать, каким будет Суперсезон, практически невозможно. Ведь все девушки повзрослели, изменились, достигли определенных высот в той или иной сфере. Кто-то и вовсе отошел от моделинга, а кто-то, наоборот, дефилирует по подиумам в Милане и позирует перед объективами фотографов мировым именем. Что получится, если собрать их вместе – огромная интрига не только для зрителей, а и для самих экспертов. Поэтому, затаив дыхание, все ждут старта голосования, чтобы узнать – кто же станет участницами сезона «Супер Топ-модель по-украински». Что ж, до 27 декабря осталось совсем немного! Не забудьте и вы зайти на novy.tv и отдать голос за свою фаворитку.