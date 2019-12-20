Топ-модель по-украински 3 - смотреть онлайн 17 выпуск - 20.12.2019

Турция дарит новые испытания / Топ-модель по-украински 3 - смотреть онлайн 17 выпуск

В пятницу, 20 ноября, в эфире Нового канала ровно в 19:00 стартует 17 выпуск реалити-шоу Топ-модель по-украински 3. Все подробности нового выпуска ТМПУ 3 - на Без Табу.

Тройка участниц модельного реалити Нового канала еще на одну неделю осталась в Турции. Чтобы девочки не расслаблялись и не теряли форму, к ним из Киева приехал тренер Аллы Костромичевой – Астамур Хонелия. Астамур видел девушек в самом начале сезона «Топ-модели по-украински». Тогда он проводил участницам тренировки и расписал для каждой комплекс упражнений. В Турции тренер оценил успехи моделей, а заодно рассказал, что думает о тройке полуфиналисток – Кате Куличенко по прозвищу Тетя Мотя, Мальвине Чукле и Наташе Масловской.

"Не скажу насчет тройки, но Мальвину и Мотю зафиксировал сразу, – признался Астамур. – Я плохо запоминаю людей, но эти девушки крепко засели в голове. Они очень разные, немного инопланетные, у обеих нестандартное мышление. Мотя легче адаптируется, часто показывает то, что от нее хотят увидеть. Мальвина, скорее, всегда остается такой, какая она есть на самом деле, и не пытается изображать из себя другого человека".

Мальвина Чукля, Катя Куличенко и Наташа Масловская - финалистки ТМПУ готовятся к исполнению танца живота

На первой встрече с тренером во дворе их модельного лагеря девушки вели себя очень лениво и расслабленно. Тогда Астамур не похвалил никого, кроме Ярины Самарик, которая единственная старательно выполняла его указания. Прошло почти три месяца, участницы пережили огонь, воду и прыжки с крыши, и окрепли духом. А вот изменилась ли их физическая форма?

"Они очень подтянулись, если судить по сегодняшней тренировке, – говорит тренер. – Стали более техничными, сильными, спорт вошел для них в привычку, и это очень круто".

Несмотря на то, что все три участницы отработали на тренировке «на отлично» – уж очень старались понравиться тренеру, Астамур выделил только одну, которой, он уверен, должна достаться победа:

"Если смотреть беспристрастно, то Моте эта победа нужна больше всех, – заявил Астамур. – Она, применив свою активность, в будущем сможет стать звездой, проект даст ей толчок. Скорее всего победит она, и эта победа будет яркая и мощная".

Топ-модель по-украински 3 - смотреть онлайн 17 выпуск анонс - 20.12.2019:

Окажется ли прав тренер, узнаем совсем скоро. А пока будем наблюдать за турецкими приключениями участниц третьего сезона «Топ-модели по-украински» в 19:00 на Новом канале.