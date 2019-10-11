Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 7 выпуск онлайн - 11.10.2019

В 7 выпуске Топ-модели по-украински 3 участницы завели общий аккаунт в Instagram

В пятницу, 11 октября, в эфире Нового канала ровно в 19:00 стартует седьмой выпуск третьего сезона реалити-шоу Топ-модель по-украински. Традиционно все подробности выпуска, а также информация с бекстейджа - на Без Табу.

Почти два месяца участницы «Топ-модели по-украински» не брали в руки телефоны и не сидели в социальных сетях. На старте проекта все телефоны конфисковали у них до вылета. Поэтому когда девчонки нашли в модельном доме мобильник с интернетом, то у них сорвало крышу.

"На телефоне было установлено только одно приложение – Instagram! – радовалась Катя Чечеленко. – Открываем – а там аккаунт «Топ-модели по-украински». И ровно четыре подписчика. Угадайте, кто? Конечно же, наши эксперты – Соня Плакидюк, Сергей Никитюк, Владимир Демчинский и ведущая Алла Костромичева".

Телефон девушкам выдали ровно на одну неделю. А все для того, чтобы провести урок по медиаграмотности. Ведь модель как публичная личность должна не просто вести Instagram, а делать это качественно и с правильным посылом.

Телефон - собственность модели / Топ-модель по-украински 3 сезон - Выпуск 7

"В нашем мире соцсети – это не только место, куда можно выложить фоточки или поделиться своими мыслями, это площадка для бизнеса, для работы, – говорит ведущая шоу Алла Костромичева. – Сейчас даже к резюме модели обязательно прилагаюеся ее аккаунт в Instagram. Наши уроки по медиаграмотности о том, как удачно подобрать контент, как показать себя настоящего в соцсетях и как вдохновлять своих подписчиков. Всю неделю девушки смогут постить в свой аккаунт сториз и посты о моделинге и своей жизни. А мы с экспертами оценим и направим их по нужному медиапути".

Костромичева не учла одного: телефон сработал на девушек, как красная тряпка на быка. Кстати, мобильник действительно был красным. Из-за гаджета на бекстейдже чуть ли драки не вспыхивали!

"Телефоном тут же завладели Тетя Мотя и Настя ХТЗ, – говорит с нотками зависти Гоша Верховцева. – Отобрать у них телефон было практически невозможно. Они сами решали, кого фотографировать, что постить в наш аккаунт. В итоге все наши сториз и посты были какими-то пошлыми, да еще и с грамматическими ошибками"...

Все время за аккаунтом участниц следили эксперты «Топ-модели по-украински». И когда они увидели, какой контент девушки выкладывают в свой аккаунт, то как-то взгрустнули.

Топ-модели по-украински 3 - выпуск 7 - смотреть онлайн анонс - 11.10.2019:

Чем это обернется для участниц – смотрите в пятницу в 19:00 в новом выпуске «Топ-модели по-украински» на Новом канале.