Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 6 выпуск онлайн - 04.10.2019

Тетя Мотя возмущена новенькой - смотрим 6 выпуска Топ-модель по-украински / Новый канал

В пятницу, 4 октября, в вечернем эфире Нового канала смотрите шестой выпуск популярного шоу Топ-модель по-украински 3. Все подробности шестой недели превращения девушек в супермоделей - на Без Табу.

После пятого выпуска проект покинули сразу три участницы, причем две девушки сделали это вне решения экспертов - Дарья Дидович решила не жертвовать волосами на перевоплощении, а Мальвина Чукля уехала домой из-за проблем в семье. Таким образом, на шоу появились вакантные места. Искать новенькую долго не пришлось. Как и положено скауту, занялся этим Сергей Никитюк. Эксперт проявил свои таланты «зажигателя звезд» и выявил потенциально новую участницу 3 сезона. Ее стала 22-летняя Лилия Олейник, которая работал на проекте стилистом, но, как та Золушка, оказалась также барышней с модельным бекграундом.

Эксперт реалити «Нового канала» долго наблюдал за девушкой-стилистом, которая работала с участницами, и в итоге предложил ей выйти на подиум

Вот так приходишь на работу – а попадаешь в ряды участниц «Топ-модели по-украински». Сергей Никитюк, как заправская крестный фей, сделал из 22-летней стилистки Лилии Олейник модель. На проекте девушка помогала готовить участниц к испытаниям – одевала их, подшивала наряды. Пока ее на бекстейдже съемки не заметил Никитюк, решивший закосплеить сюжет сказки Шарля Перро.

Лилия Мельник - новая Золушка / Топ-модель по-украински 3 - выпуск 6

«Я увидел Лилю, когда ждал начала съемки, - рассказал Никитюк. - Пока девочек готовили, ее попросили поработать статистом - по девушке правили свет на подиуме. Высокая, стройная, с красивым модельным лицом. Все время, пока шло испытания, честно скажу: я думал о Лиле. Поэтому дождался, пока на подиум вышла последняя участница, и пригласил стилистку на съемочную площадку».

Удивлению Лили не было предела. Особенно когда Сергей предложил ей примерить образ участниц и наравне с ними сняться в fashion-видео. Девушки же в это время молча ожидаемо свирепели.

Один очень симпатичный ягненок / Топ-модель по-украински 3 - выпуск 6

Голосом возмущенных моделей стала «Тетя Мотя». «Когда Сережа первый раз сказал о Лиле, я сдержалась, второй – тоже сдержалась, но когда он позвал ее на подиум, уже возмутилась! Она стилистка, а не модель. Пусть ее тогда увольняют», - наиболее точно передала тон общей истерии участница.

Однако у Никитюка и новой девочки было чем ответить. Лилия Олейник – не только стилистка. 22-летняя девушка учится на дизайнера, а пару лет назад работала моделью на показах украинского бренда одежды ROUSSIN by Sofia Rousinovic. И даже снималась в лукбуке коллекции. А еще у нее вполне модельный рост – 176 см.

«Если бы у остальных участниц была возможность, они бы где-то на бекстейдже точно устроили девушке темную, - замечает довольный своей провокацией Никитюк. – Когда Лиля вышла на подиум, на лицах участниц появился буквально звериный оскал: прямо 12 волчиц и один очень симпатичный ягненок».

Вместо анонса 6 выпуска Топ-модель по-украински 3 смотрите видео из закулис проекта - Почему все не любят Марго:

Смотрите новый выпуск «Топ-модели по-украински» в пятницу в 19:00 на Новом канале.