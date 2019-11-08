Топ-модель по-украински 3 сезон 11 выпуск - смотреть онлайн - 8.11.2019

Топ-модель по-украински 3 сезон 11 выпуск - время показать эмоции / Новый канал

В пятницу, 8 ноября, в эфире шоу Нового канала «Топ-модель по-украински» разыграются нешуточные страсти. Все подробности драматичного 11 выпуска шоу – на Без Табу.

Эксперт реалити Соня Плакидюк провела одну из самых эмоционально тяжелых фотосессий третьего сезона. Слез не мог сдержать никто, ведь речь шла о бедных зверушках, которые томятся в клетках в цирках и зоопарках. Именно к этой проблеме решила привлечь внимание смелая, но чувствительная девушка.

Затемненный съемочный павильон. В центре – подвешенная к потолку огромная клетка, подсвеченная красным. Сбоку – Соня Плакидюк в черном брючном костюме. В соседней комнате своей очереди ждут участницы «Топ-модели по-украински». Им предстоит стать животными, заключенными в клетки.

Клетка - самое тяжелое испытание сезона / Топ-модель по-украински 3 сезон 11 выпуск

Когда Соня оглашала задание – почти все девушки плакали. Затем они стали «пантерами», «львицами», «павлинами», «лошадьми» и «медведями», которых заточили в клетку. И тут наступила очередь Плакидюк утирать слезы.

«Мне очень нравится, когда девушки отключают в себе отличниц и красавиц и работают так, будто их никто не видит, – говорит эксперт Нового канала. – Некоторые участницы реально не играли животных, они стали животными. И это было так пронзительно, что я не могла сдержать слез.

Модели, как и военные, в цирке не смеются / Топ-модель по-украински 3 сезон 11 выпуск

Так, Соню не оставила равнодушной работы Мальвины Чукли. Девушка долго не могла поймать нужную эмоцию. И тогда Плакидюк предложила ей представить, будто у нее, мамы-медведицы, отобрали малыша. Дома Мальвину действительно ждет 2-летний малыш. И то, что она может его лишиться, – самый жуткий страх девушки.

«Я сидела в клетке и представляла себе малого, которого забрали чужие люди, – говорит Мальвина. – В какой-то момент я перестала замечать грань между фотосессией и реальной жизнью. У меня началась истерика. Я забыла о роли, об актерском мастерстве. На несколько минут я реально стала медведицей, у которого отобрали малыша... Я уверена, что участие животных в цирковых постановках нужно прекратить. Мы живем в ХХІ веке, и есть масса способов сделать феерическое шоу без участия зверей".

Впрочем, это не единственное испытание для будущих моделей. Также им предстоит побороть свои страхи на высоте. Как это будет - смотрите в сюжете.

Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 11 анонс выпуска онлайн - 8.11.2019:

Смотрите самый трогательный и эмоциональный выпуск «Топ-модели по-украински» в пятницу в 19:00 на Новом канале.