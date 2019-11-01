Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 10 выпуск онлайн - 1.11.2019

Романтика на ТМПУ / Новый канал

В пятницу, 1 ноября, на Новом канале стартует 10 выпуск модного реалити-шоу Топ-модель по-украински 3. Все подробности 10 выпуска – на Без Табу.

Два месяца участницы «Топ-модели по-украински» из мужчин видели только взрослых операторов и Сергея Никитюка с Владимиром Демчинским, однако все изменилось на . И, наконец-то, свершилось...

На проект отправили десант из участников прошлого сезона шоу: Димы Сукача, Димы Топоринского, Егора Степаненко и Дениса Ковалева (так же известного как «Проводница»).

Сегодня праздник у девчат... / Топ-модель по-украински 3 выпуск 10

Хлопцев пригласили вернуться на проект ради парной фотосессии, без которіх в модельном бизнесе никуда. Однако этим, как все понимают, дело не ограничилось.

«Вы не представляете, что началось в доме, когда мы поняли, что к нам пришли парни, – заявила Катя Чечеленко. – Все же на воздержании, два месяца парней не видели. Смотрели на этих пацанов, и из трусов выпрыгивали».

Дальше всех, как выражается Катя, из трусов выпрыгнула «Тетя Мотя» (Катя Куличенко). Девушке сразу же приглянулся брутальный качок Егор Степаненко. И она не стала тратить время зря. Старалась постоянно быть рядом, окружала его заботой и вниманием. И сработало – на фотосессии ребята работали вместе.

"Тетя Мотя" в обрзе русалки. Веселой / Топ-модель по-украински 3 выпуск 10

«Я очень рада, что Егор выбрал меня в качестве своей напарницы, ведь я очень хотела с ним поработать, – заявила "Мотя". – В течение дня у нас сложились хорошие отношения. Он милый мальчик, подкачанный, харизматичный... В кадре Егор играл рыбака, а я – русалку. Нам нужно было показать соблазнение. Я сразу придумала несколько поз. В одной из них собиралась тянуть напарника за рубашку. Не знаю, что со мной произошло в тот момент, обычно я такими делами на первом свидании не занимаюсь... Но я его поцеловала. И потом мы уже не могли остановиться! Наверное, это просто магия»...

Чем закончилась горячая фотосессия «Тети Моти» и Егора Степаненко, смотри в пятницу в 19:00 в новом выпуске «Топ-модели по-украински» на Новом канале.

Топ-модель по-украински 3 выпуск 10 - смотреть онлайн анонс - 1.11.2019: