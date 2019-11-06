То ли концерн, то ли концерт: Зеленский опозорился во время поездки в Харьков (ВИДЕО)

Зеленский трижды не смог назвать "Укроборонпром" концерном

Во время поездки в Харьков для представления нового губернатора президент Украины в среду, 6 ноября, не сумел обозначить статус финансово-промышленной группы "Укроборонпром".

Рассказывая о достижениях и планах своей команды, Владимир Зеленский попытался показать, что реформа "Укроборонпрома" близка, но попал в весьма неприятную ситуацию.

Читая текст с бумаги, Зеленский несколько раз пытался произнести слово "концерн", но ему это никак не удавалось. Вместо этого ставший президентом артист говорил "концерт".

"Приоритет сейчас - погашение задолженности предприятий-участников государственного концерта "Укроборонпром" с заработной платы может быть через пополнение уставного капитала государственного концерта "Укроборонпром", - отметил гарант.

В другой части выступления он упомянул концерн в связи с коррупционным скандалом:

- Вы слышали громкую историю с коррупцией в государственном концерте ... концерне "Укроборонпром".

Смотрите видео оговорок Зеленского в Харькове онлайн:

Напомним, 25 февраля журналисты проекта "Бигус.инфо" опубликовали скандальный материал о якобы тотальной коррупции при закупках запчастей для всех оборонных предприятий Украины. Антикоррупционные деятели, основываясь на якобы полученном ими анонимном письме, рассказали, как Игорь Гладковский договаривается о поставках деталей к БТРам, танкам и так далее, которые потом "провозят контрабандой" и уже легально перепродают украинским заводам. Правда, пока доказательства общественности не продемонстрировали - вся переписка коррупционеров была нарисована редакторами программы, а диалоги озвучивали журналисты. Тем не менее, и Луценко и в СНБО с Администрацией президента прямо или косвенно факт "зашквара" признали.

Из-за этого заместитель главы СНБО инициировал свое отстранение на время проверки, а также призвал правоохранителей уточнить информацию, которую опубликовали подопечные Дениса Бигуса. Красивый жест у Гладковского не получился - позднее его уволил Порошенко, подтвердив, что дыма без огня не бывает.

Само же дело о коррупции правоохранители продолжают сливать точно так же, как и два года назад. Виной тому не только участие в схемах влиятельных чиновников, но и самих сотрудников антикоррупционных ведомств.