Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Зеленский признал покупку угля в "ЛДНР" . Раскрыты детали

18:30
Зеленский признал покупку угля в "ЛДНР" . Раскрыты детали - фото 1
Зеленский признал покупку угля в "ЛДНР" . Раскрыты детали

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Золотое на Донбассе признал факт покупки Украиной угля в "ЛДНР".

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Об этом сообщает "Громадське".

"Столько, сколько мы за уголь (с неподконтрольных территорий — прим. ред.) платим, из-за того, что у нас блокада — эти продукты (которые завозятся контрабандой — при. ред.), которые куда-то возятся, — просто ноль", - заявил Зеленский и добавил, что обмен между Украиной и ОРДЛО проходит с помощью различных схем.

Отметим, что упомянутые схемы установились сразу же после потери Украиной контроля над угольными басейнами Донбасса. В марте 2016 г. НКРЭКП (Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг - прим. ред.) приняла решение о внедрении расчетов по формуле "Роттердам +", из-за чего возросла цена электроэнергии для теплогенерирующих компаний, что в свою очередь привело к повышению коммунальных тарифов.

В июне 2019 г. Член Команды Зе Андрей Герус заявил об окончательном уничтожении Роттердам +, однако как именно – он не уточнил.

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Владимир Зеленский уголь ДНР Новости Украина
Громадське
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