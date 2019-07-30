Параду на День Независимости нашли "замену". Что это будет?

Параду на День Независимости нашли "замену". Что это будет? / Апостроф

Не так давно Команда Зе заявила об отмене парада на День Независимости. И решила подыскать ему замену. Вместо него 24 августа пройдет иное мероприятие. И это не Квартал 95.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Богдан.

"В этом году Украина будет праздновать День Независимости в новом формате. Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией техники на центральной улице столицы состоится "Шествие Достоинства". Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украине", - сказал политик.

Отметим, что в речи Богдана есть две интересные отсылки – к Союзу и Майдану. Доводом о совке ("вместо традиционного парада в советских традициях"), автор текста (его писал скорее всего не сам глава ОП - прим. ред.) хотел упредить упреки противников отмены парада.

С другой – он прогадал. Традиция проведения парадов (парадов вообще, а не только техники – прим. ред) уходит корнями в период Античности.

Что касается самого "Шествия Достоинства", то это явная отсылка к Революции Достоинства. Теперь другой вопрос: что он будет из себя представлять? Если кратко, то..

"Планируется, что Крещатиком пройдут представители различных родов войск ВСУ, ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад. В "Шествии" примет участие президент Украины Владимир Зеленский и руководство государства", - сказал Богдан.

Весьма примечательная инициатива, поскольку ранее нечто подобное запланировали провести противники Зеленского, возмущенные отменой парада. Теперь же ОП пошел на упреждение и перехватил инициативу.

Напомним, Владимир Зеленский отменил парад на День Независимости. И тут же оправдался.