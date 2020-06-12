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Тимошенко, рыги и "слуги народа" обжаловали антиколомойский закон в Конституционном суде

18:00
В КСУ пришло представление от нардепов от Коломойского - фото 1
В КСУ пришло представление от нардепов от Коломойского

В пятницу, 12 июня, в Конституционный суд прислали жалобу от множества отстаивающих интересы Коломойского нардепов. Они хотят отмены закона, который не позволяет олигарху вернуть себе "ПриватБанк".

Сегодня в пресс-службе Конституционного суда заявили о том, что 64 парламентария попросили проверить положения "антиколомойского закона" и других связанных с ним актов на соответствие своду законов.

Медведчук оказался серьезным бизнес-партнером Коломойского

Представление подали закшваренные персонажи украинского политикума, которые последовательно отстаивают позицию олигарха. Свои подписи под документом поставили глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ее правая рука Сергей Власенко, а также другие представители фракции ЮВТ. Кроме того, попытку отменить закон, благодаря которому Украину получает кредит от Международного валютного фонда, поддерживают парламентарии партии "За будущее", а также "отщепенцы" из "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий и Ольга Василевская-Смаглюк.

Напомним, законопроект был принят во втором чтении во время внеочередного заседания 270 голосами. "Слуги народа" в одиночку поддержать его не смогли, поскольку партия фактически раскололась и подконтрольные Коломойскому нардепы саботировали принятие важного для страны законопроекта. Точно так же голосовали представители "Батькивщины" и предатели Украины из "ОПЗЖ".

Перед этим нардепам и вовсе пришлось переписывать регламент Рады для того, чтобы разблокировать рассмотрение закона. Ведь после первого чтения действующие в интересах олигарха политики занялись поправочным терроризмом и подали 16 тысяч предложений исправить документ. Фактически они просто блокировали возможность принятия "антиколомойского закона".

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, тяжба между государством и Игорем Коломойским может стать причиной заморозки переговоров с МВФ.

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