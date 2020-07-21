Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Нужно несколько вещей: Притула назвал условие для борьбы с Кличко

Вчера, 17:48
Нужно несколько вещей: Притула назвал условие для борьбы с Кличко - фото 1
Нужно несколько вещей: Притула назвал условие для борьбы с Кличко

Шоумен Сергей Притула рассказал о своих планах в украинской политике.

Почти половина киевлян проголосует за Кличко – соцопрос

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Факты".

По словам волонтера, на данный момент он продолжает поддерживать контакты с партией "Голос".

"Несмотря на то, что не попал в Раду и не являюсь частым гостем физически на заседаниях политсовета Голоса, с новым председателем партии Кирой Рудик мы всегда на максимально короткой дистанции, едва не каждый день общаемся. Там, где есть возможность подставить плечо, я это сделаю", - заявил Сергей Притула.

Как уточнил шоумен, на данный момент он подумывает о походе в политику, но для этого есть несколько условий.

"Мы обсуждали с руководителем партии Голос мэрскую кампанию. Но для того, чтобы я сказал свое окончательное да, мне нужно несколько вещей, которые должны быть гарантированы на берегу, именно теми людьми, с которым я общаюсь в политической сфере. Если я почувствую, что имею на кого опереться, я знаю на кого, тогда это может быть вероятным", - добавил волонтер.

Напомним, что…

Ранее СМИ сообщали о тайных встречах Сергея Притулы с главой ОПУ Андреем Ермаком. Предположительно, именно фигуру шоумена "Слуга народа" будто бы и хотела выдвинуть для противодействия Виталию Кличко. Однако эти слухи не подтвердились: в июле 2020 г. Команда Зе избрала единым кандидатом Ирину Верещук.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Сергей Притула Партия Голос выборы
Факты
Другое на тему
В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан - ФОТО, ВИДЕО
Вчера, 22:03
Зеленский поговорил с террористом из Луцка – СМИ - фото 1
Зеленский пошел на уступки террориста – СМИ
Вчера, 21:25
Луцкий террорист освободил первых заложников - ВИДЕО - фото 1
Луцкий террорист освободил первых заложников - ВИДЕО
Вчера, 21:07
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30