Нужно несколько вещей: Притула назвал условие для борьбы с Кличко

Нужно несколько вещей: Притула назвал условие для борьбы с Кличко

Шоумен Сергей Притула рассказал о своих планах в украинской политике.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Факты".

По словам волонтера, на данный момент он продолжает поддерживать контакты с партией "Голос".

"Несмотря на то, что не попал в Раду и не являюсь частым гостем физически на заседаниях политсовета Голоса, с новым председателем партии Кирой Рудик мы всегда на максимально короткой дистанции, едва не каждый день общаемся. Там, где есть возможность подставить плечо, я это сделаю", - заявил Сергей Притула.

Как уточнил шоумен, на данный момент он подумывает о походе в политику, но для этого есть несколько условий.

"Мы обсуждали с руководителем партии Голос мэрскую кампанию. Но для того, чтобы я сказал свое окончательное да, мне нужно несколько вещей, которые должны быть гарантированы на берегу, именно теми людьми, с которым я общаюсь в политической сфере. Если я почувствую, что имею на кого опереться, я знаю на кого, тогда это может быть вероятным", - добавил волонтер.

Напомним, что…

Ранее СМИ сообщали о тайных встречах Сергея Притулы с главой ОПУ Андреем Ермаком. Предположительно, именно фигуру шоумена "Слуга народа" будто бы и хотела выдвинуть для противодействия Виталию Кличко. Однако эти слухи не подтвердились: в июле 2020 г. Команда Зе избрала единым кандидатом Ирину Верещук.