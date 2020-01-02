Тихое место 2 - Дата выхода, трейлер, актеры и роли

В поисках нового тихого места

Вышел долгожданный трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года - Тихое место 2. Судя по этим почти двум минутам - зрелище нас ожидает ужасное и крайне годное.

В чем успех Тихого места?

Первый фильм вышел весной 2018 достаточно тихо и скромно, как и положено ленте с таким названием. Однако камерная история Джона Красински с собой в главной роли и великолепной Эмили Блант пришлась по душе и критикам, и зрителям. Первые хвалили неординарный сюжет и актерскую игру, вторые так испугались, что назвали Тихое место одним из самых страшных фильмов 2018. В итоге фильм окупился в мировом прокате 20 (!) раз, что сделало съемки продолжения неотвратимым.

Тихое место 2 - дата выхода

Новый фильм под названием Тихое место, часть вторая или просто Тихое место 2 выйдет 19 марта 2020 года в Украине и днем позднее в остальном мире.

Тихое место 2 - трейлер

Представление о продолжение уже культовой истории дает трейлер, опубликованный 1 января 2020 на YouTube.

Тихое место 2 - смотреть трейлер онлайн:

Тихое место 2 - сюжет фильма

События второй части по-прежнему происходят в мире, где на людей охотятся жуткие пришельцы из космоса, которые ориентируются исключительно на звуки. Люди, которым удалось выжить, пытаются вести нормальную жизнь. Главным условием их безопасности является то, что они не выдавать ни звука. Однако никакой гарантии, что однажды на звук придут ОНИ - нет.

Тихое место 2 - постер фильма

Творческая команда, работавшая над первым фильмом, вернулась к своим обязанностям. Режиссурой и написанием сценария снова занимался Джон Красински. Подробности сюжета не разглашаются. Известно лишь, что Эвелин Эбботт и ее детям придется покинуть их укрытие - отдаленную ферму и столкнуться с внешним миром. Со своим ужасами.

Очень скоро Эбботты поймут, что пришельцы, охотящиеся за звуками, не единственная угроза. И, похоже, не самая страшная. Ведь страшее людей пока ничего не придумали.

Исполнители главных ролей из первой части вернулись на съемочную площадку. Добавились и новые персонажи, однако, кроме имен актеров, их сыграют, о них ничего не известно. Что ж, тем интереснее.

Тихое место 2 - актеры и роли:

Эмили Блант в роли Эвелин Эбботт

Киллиан Мефри

Джимон Хонсу

Брайан Тайри Генри

Миллисент Симмондс в роли Риган Эбботт

Ноа Джуп в роли Маркус Эбботт