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"Ти дєбіл, слушай мєня": нардеп-бик Галушко обматюкав патрульних ВІДЕО

15:01
Поцоватий нардер Галушко - фото 1
Поцоватий нардер Галушко

Українська правда з запізненням у рік оприліднила відео, на якому просто в центрі Києва "бикує" на копів народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко.

Відео миттєво зробило непримітного депутатика відомим. Інцидент трапився ще 18 грудня 2020 року, але був підсвічений лише 22 грудня 2022 року. Втім, це ніяк не вибачає поведінку народного обранця.

Усе розпочалося з того, що правоохоронці зупинили автівку в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги. Це трапилося приблизно о 04:00.

Галушко приїхав "виручати" свого водія. Він довго, використовуючи нецензурну лексику та образи, пояснював правоохоронцям, що це авто народного депутата. Тому вони нібито не мали права його зупиняти.

Поліцейські ж у відповідь зазначили, що на машині не писало, кому вона належить. Та зауважили, що нардепи не мають дипломатичного імунітету.

На оприлюдненому ролику "слуга народу" Галушко звинувачує правоохоронців у провокаціях, бідкається, що його "висмикнули з-за столу". А далі йде ще далі, називаючи поліцейських "дебілами". Загалом кожну свою репліку нардеп щедро приправляв лайкою.

Під час розмови стає зрозуміло, що автівка Toyota Land Cruiser, яку зупинила поліція, належить матері депутата. Цю інформацію підтверджує й е-декларація парламентаря.

Цікаво, що 42-річний Галушко є членом комітету з правоохоронної діяльності, випускником Національної академії внутрішніх справ. Під час "розмови" з поліцейськими він закидав їм, що нібито "вибиває для них фінанси та все інше".

Слуга народу Галушко ображає поліцейських, які зупинили його авто - дивіться відео

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Национальная полиция Николай Галушко Партия Слуга народа депутаты Депутатская неприкосновенность Новини Украина
УП
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