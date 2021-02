The Last of Us: Актори та ролі в серіалі

Last Of Us чекає на екранізацію

Мегапопулярна комп'ютерна гра The Last of Us незабаром буде екранізована й наразі вже відомі актори, що зіграють у серіалі головних героїв. Це ваші давні знайомі з "Гри Престолів".

Головні ролі в серіалі по грі The Last of Us - контрабандиста Джоела і дівчинки-підлітка Еллі - зіграють Педро Паскаль і Белла Ремсі.

Сценарист і креативний директор обох частин гри The Last of Us Ніл Дракманн привітав обох акторів в команді проекту. Їх участь також підтвердив режисер пілотних епізодів шоу кабардинець Кантемір Балагов.

Педро Паскаль зіграв роль Діна Джаріна в серіалі «Мандалорец» і роль Оберіна Мартелла і в серіалі «Гра престолів». Він також відомий за серіалом «Нарко», а також по фільму «Чудо-жінка: 1984». Белла Ремсі найбільш відома роллю Ліан Мормонт з «Ігри престолів».

Дія гри The Last of Us ( «Одні з нас») відбувається в постапокаліптичному майбутньому. Контрабандист Джоел подорожує по зруйнованій Америці з дівчинкою-підлітком Еллі. Перша частина гри вийшла в 2013 році, друга - в 2020-м.

Серіал по The Last of Us знімає телеканал HBO. Шоураннер проекту виступить творець серіалу «Чорнобиль» Крейг Мейзін, а перші епізоди декількох сезонів зніме Кантемір Балагов.