Тестер для бассейна

Все бассейны должны подвергаться регулярной механической очистке и химической дезинфекции с помощью специальных препаратов. Если этого не делать, вода загрязняется и в ней заводятся вредоносные споры и бактерии.

До и после добавления дезинфектантов следует измерять уровни рН и химических веществ воды.

Для чего проверять и выравнивать

химические показатели воды в бассейне

Кислотно-щелочной баланс – это соотношение кислот и щелочей в воде. Он должен быть в пределах 7.2-7.4. Это нейтральный уровень, без избытка или недостатка кислот и щелочей.

Если рН занижен, вода становится кислотной и начинает зеленеть. Это способствует появлению ржавчины на металлических частях бассейна и ускоряет расход хлора.

Если кислотно-щелочной баланс выше нормы, это означает высокое содержание щелочей в воде. Из-за повышенного рН вода мутнеет, в ней образуются белые хлопья, а на бортах бассейна начинает скапливаться кальций. Со своей работой перестают справляться хлор и другие химические препараты для дезинфекции воды.

Помимо рН необходимо следить за уровнями химических веществ в воде: общего и свободного хлора, кислот и металлов. Отклонения их от нормы могут привести к поломке оборудования в бассейне. У людей может появиться раздражение кожи и слизистых. Проверка уровня рН и концентрации химических веществ делается с помощью специальных тестеров.

Виды тестеров для бассейна

Электронные тестеры

Таблеточные тестеры

Капельные тестеры

Фотометрические тестеры

Электронные тестеры проводят измерения без химических реакций. Достаточно опустить прибор в воду – и на его мониторе вы увидите необходимые показатели. В некоторых электронных тестерах делается калибровка – подстройка показаний тестера к показаниям, полученным химическим путем. Цифровой тестер Kokido K977CS измеряет уровни рН без использования реагентов. Благодаря встроенной температурной компенсации прибор не зависит от колебаний температуры. Это делает его измерения максимально точными. В комплект к тестеру входят два калибровочных раствора.

Таблеточные тестеры делают химический анализ воды с помощью таблеток нескольких видов. Каждый вид таблеток применяется для проверки определенного показателя воды. Например, таблеточный тестер для бассейна AquaDoctor Test Kit O2/pH с высокой точностью измеряет уровень рН и концентрацию активного кислорода. Измерение и контроль активного кислорода необходимы в тех случаях, когда этот препарат используется для обеззараживания воды. Тестер состоит из мерных мензурок, с помощью которых проводится анализ показателей. В комплект входят таблетки для измерения рН и уровня активного кислорода.

Капельные тестеры – аналог таблеточных тестеров, только средством проведения химического анализа воды служат специальные реагенты в каплях. Тестер Kokido K029BU проверяет уровни рН, брома и хлора. Это делается с помощью специальных реагентов, которые смешиваются с водой в мензурках. Они входят в комплект к тестеру.

Фотометрические тестеры по типу действия относятся к таблеточным, но их стоит вынести в отдельную категорию. Они показывают развернутый химический анализ воды: концентрацию активного кислорода и других химических элементов. Эти показатели тоже влияют на качество воды. Электронный тестер-фотометр AquaDoctor работает от батареек и с высокой точностью измеряет одновременно несколько химических показателей воды: уровни рН, общего и свободного хлора, брома, циануровой кислоты и щелочности. Такой портативный тестер сделан из водонепроницаемого пластика и представляет собой прибор с экраном и кнопкой. В комплект к нему входят пять видов таблеток для определения химических показателей воды.

Преимуществом капельных и таблеточных тестеров являются быстрый и точный результат, а также низкая стоимость и доступность расходников: таблеток и капель для тестеров.

Регулярное использование тестеров помогает избежать преждевременного загрязнения воды и дополнительных расходов химии для бассейнов.