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Шарий требует у Украины миллионы на свое финансирование

21:15
Шарий требует у Украины миллионы на свое финансирование - фото 1
Шарий требует у Украины миллионы на свое финансирование

Цирк уехал, а клоуны остались. Именно так следует понимать новость о том, что "Партия Шария" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием взыскать из госбюджета Украины средства на свое финансирование.

Партия Шария получит миллионы. Но есть одно "но"

Об этом сообщает пресс-служба суда, офигевшая от наглости приспешников пропагандиста.

"Истец просит суд взыскать из Государственного бюджета Украины через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 в пользу партии Шария в размере 3, 3 млн грн. Среди других требований - признать противоправной бездеятельность НАПК, которая, по мнению истца, заключается в невыполнении распределения средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий за прошлый год в пользу указанной партии", - говорится в сообщении.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по упомянутому иску.

Напомним, Портнов пытается вернуть Шария в Украину – СМИ. Вполне возможно, именно он надоумил соратников пророоссийского диктора ютюба на такой шаг.

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Анатолий Шарий суд Партия Шария Новости Украина
Без табу
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