Теракт на Шри-Ланке: Число погибших возросло до 215
Печальные вести приходят из островного государства Шри-Ланка, где утром, 21 апреля, произошла серия масштабных терактов.
По уточненным данным, в результате восьми взрывов погибли 215 человек.
Ранены 450 человек, сообщают СМИ со ссылкой на полицию.
Министр связи и информации Шри-Ланки заявил, что в связи со взрывами задержаны 7 человек.
Власти страны ввели комендантский час с 18:00 этого дня до 6:00 понедельника по местному времени, а также временно заблокировали соцсети и мессенджеры.
Взрывы произошли сегодня утром в трёх отелях города Коломбо, а также трёх церквях - в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа во время празднования Пасхи. Предположительно, в двух церквях атаки совершили смертники. В отелях, по данным местных властей, погибли иностранцы.
Захран Хашин - один из смертников
Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность. Однако это наверняка ИГИЛ, ведь два опознанных смертника, устроивших теракт в отеле Шангри-ла были сторонниками исламских фундаменталистов. Абу Мухаммад и Захран Хашин - по данным CNN, активно проповедовалb джихад в соцсетях.
Зато инцидент прокомментировал Дональд Трамп. Президент США зачем-то увеличил число погибших в теракте до 138 млн людей.