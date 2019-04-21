Теракт на Шри-Ланке: Число погибших возросло до 215

18:00 21 апреля,

Печальные вести приходят из островного государства Шри-Ланка, где утром, 21 апреля, произошла серия масштабных терактов.

По уточненным данным, в результате восьми взрывов погибли 215 человек.

Ранены 450 человек, сообщают СМИ со ссылкой на полицию.

Статуя Иисуса в одной из пострадавших цервей в крови жертв

Министр связи и информации Шри-Ланки заявил, что в связи со взрывами задержаны 7 человек.

Власти страны ввели комендантский час с 18:00 этого дня до 6:00 понедельника по местному времени, а также временно заблокировали соцсети и мессенджеры.

Взрывы произошли сегодня утром в трёх отелях города Коломбо, а также трёх церквях - в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа во время празднования Пасхи. Предположительно, в двух церквях атаки совершили смертники. В отелях, по данным местных властей, погибли иностранцы.

Захран Хашин - один из смертников

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность. Однако это наверняка ИГИЛ, ведь два опознанных смертника, устроивших теракт в отеле Шангри-ла были сторонниками исламских фундаменталистов. Абу Мухаммад и Захран Хашин - по данным CNN, активно проповедовалb джихад в соцсетях.

Зато инцидент прокомментировал Дональд Трамп. Президент США зачем-то увеличил число погибших в теракте до 138 млн людей.