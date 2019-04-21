Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

156 погибших и сотни раненых: на Шри-Ланке в Пасху прогремели семь взрывов (ФОТО)

21 апреля, 12:00
Череда взрывов на Шри-Ланке унесла жизни 156 человек - фото 1
Череда взрывов на Шри-Ланке унесла жизни 156 человек

Утром в воскресенье, 21 апреля, в трех городах Шри-Ланки - Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели шесть взрывов. По данным полиции, террористы атаковали три церкви и три отеля, по одному в каждом из городов. А ближе к полудню террористы взорвали еще одно устройство.

Случившееся уже назвали самым кровавым терактом в истории государства. Только по предварительным подсчетам из-за взрыва погибли 156 человек.

Смерть в раю: Теракт в Новой Зеландии как новая реальность

Количество раненых перевалило за четыре сотни. Многие находятся в критическом состоянии, так что медики борются за их жизни.

Выжившие очевидцы произошедшего говорят, что в церквях теракты совершили смертники. Они забежали в залы, где проводили молебны по случаю католической Пасхи, и привели в действие взрывные устройства прямо в толпе людей.

156 погибших и сотни раненых: на Шри-Ланке в Пасху прогремели семь взрывов (ФОТО) - фото 179871

Действовали ли смертники в отелях, пока неизвестно.

Полицейские говорят, что в результате взрывов в гостиницах погибли 35 граждан других государства. Консулы сейчас устанавливают, нет ли среди жертв и пострадавших украинцев.

156 погибших и сотни раненых: на Шри-Ланке в Пасху прогремели семь взрывов (ФОТО) - фото 179872

А пока спасатели, медики и полицейские работали над разбором завалов и сбором вещдоков, на окраине Коломбо прогремел еще один взрыв. В провинции Дехивала, неподалеку от местного зоопарка погибли два человека. Но количество жертв может быть большим.

Граждан Украины, которые нуждаются в помощи на Шри-Ланке, просят обращаться в украинское консульство.

Напомним, недавно австралиец Брентон Таррант устроил бойню в мечети в Новой Зеландии. Псевдоисторик, борющийся за "превосходство белых", расстрелял 49 человек, а трансляцию убийств вел в прямом эфире в соцсетях.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
теракт взрыв терроризм погибшие Новости Мир Теракт на Шри-Ланке
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...