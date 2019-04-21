156 погибших и сотни раненых: на Шри-Ланке в Пасху прогремели семь взрывов (ФОТО)
Утром в воскресенье, 21 апреля, в трех городах Шри-Ланки - Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели шесть взрывов. По данным полиции, террористы атаковали три церкви и три отеля, по одному в каждом из городов. А ближе к полудню террористы взорвали еще одно устройство.
Случившееся уже назвали самым кровавым терактом в истории государства. Только по предварительным подсчетам из-за взрыва погибли 156 человек.
Количество раненых перевалило за четыре сотни. Многие находятся в критическом состоянии, так что медики борются за их жизни.
Выжившие очевидцы произошедшего говорят, что в церквях теракты совершили смертники. Они забежали в залы, где проводили молебны по случаю католической Пасхи, и привели в действие взрывные устройства прямо в толпе людей.
Действовали ли смертники в отелях, пока неизвестно.
Полицейские говорят, что в результате взрывов в гостиницах погибли 35 граждан других государства. Консулы сейчас устанавливают, нет ли среди жертв и пострадавших украинцев.
А пока спасатели, медики и полицейские работали над разбором завалов и сбором вещдоков, на окраине Коломбо прогремел еще один взрыв. В провинции Дехивала, неподалеку от местного зоопарка погибли два человека. Но количество жертв может быть большим.
Граждан Украины, которые нуждаются в помощи на Шри-Ланке, просят обращаться в украинское консульство.
Напомним, недавно австралиец Брентон Таррант устроил бойню в мечети в Новой Зеландии. Псевдоисторик, борющийся за "превосходство белых", расстрелял 49 человек, а трансляцию убийств вел в прямом эфире в соцсетях.