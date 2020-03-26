Теперь уже точно: в МОЗ отрапортовали о выздоровлении еще троих зараженных коронавирусом

Всего в Украине от коронавируса вылечились четыре человека

Вечером в четверг, 26 марта, медики впервые за долгое время сообщили украинцам хорошую новость. Количество официально переборовших COVID-19 людей увеличилось еще на три человека.

На этот раз случаи исцеления оказались не предметом бурной фантазии чиновников из минздрава, а вполне себе реальными.

В Черновицкой облгосадминистрации заявили о получении от медиков информации о том, что за сегодня в регионе зафиксировали пять новых случаев болезни. Коронавирус подцепили трое взрослых возрастом до 40 лет, а также двое детей двухлетнего и 11-летнего возраста.

"Четверо из пяти новых инфицированных, вернулись из-за границы, а один контактировал с больными в Украине, - отметили чиновники. - В Черновицкой области сегодня от коронавируса выздоровели еще трое буковинцев. Это один ребенок и трое взрослых".

Напомним, в Украине официально зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.