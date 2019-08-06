Теперь уже точно: стала известна дата боя Усика с Такамом

Следующий бой Усика состоится 12 октября

Во вторник, 6 августа, промоутеры окончательно согласовали дату дебютного поединка бывшего и непобедимого абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

По данным ESPN, и Александр Усик, и его соперник Карлос Такам, узнали окончательную дату боя, который состоится на ринг Wintrust Arena в Чикаго.

При этом, как утверждают источиники влиятельного профильного издания, чисто теоретически оппонент у украинца может измениться: стороны хотя и договорились о проведении поединка, документы еще не подписали.

Сам же Усик уже находится в Штатах. Он даже встретился в Калифорнии с Александром Гвоздиком, который также выйдет на ринг 12 октября в рамках объединительного боя с обладателем титула по версии IBF Артуром Бетербиевым.

Напомним, администрация WBO назначила еще даже не дебютировавшего в новом весе Александра Усика обязательным претендентом на титул. А поскольку обладателем чемпионского пояса является Энди Руис-младший, которому принадлежит еще и звание абсолютного чемпиона, украинец сможет покорить еще один дивизион всего лишь одной победой.

Правда, скорее всего, драться Усику придется не с мексиканцем, а с Энтони Джошуа, который вернет себе титулы в матч-реванше против Руиса.

Как известно, после объявления о переходе Усика в супертяжи титул чемпиона у него отобрала WBA. WBC сделала его "чемпионом в отпуске", а WBO оставила возможность оспорить титул в супертяжах, но сам пояс крузервейта отобрала.