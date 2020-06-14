Темпы заражения коронавирусом в Украине по-прежнему растут

Эпидемия не хочет отступать / КМДА

Высокая суточная заболеваемость коронавирусом в Украине держится четыре день подряд.

Как говорится в сообщении СНБО, за минувшие сутки коронавирусом заболели 648 человек (сутками ранее - 753), 106 пациентов выздоровели (вчера - 406), а 9 умерли (вчера - 10).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 31 154 заболевших, 889 инфицированных умерли.

Превозмочь болезнь удалось 14 082 людям.

Больше всего инфицированных выявили во Львовской области – 139, Закарпатской - 49 случаев, Киеве – 66.

Всего в мире по состоянию на 14 июня выявлено 7,8 млн людей, заболевших коронавирусом.

При этом, возможно, вакцина от главной напасти 2020 года уже готова - ее разработали в Оксфордском университете совместно с компанией АstraZeneca. Несколько этапов тестов показали успехи, окончательные выводы ожидаются к осени. Тем менее, Италия, Германия, Франция и Нидерланды уже подписали контракты на поставку вакцины.