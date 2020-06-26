Темпы распространения коронавируса ускоряются: Украина поставила новый антирекорд

В Украине - резкий рост суточной заболеваемости

В пятницу, 26 июня, в нашей стране снова поставили печальный антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки. И это наверняка еще больше сдвинет Украину в списке стран, где коронавирус распространяется чрезвычайно активно.

Уже сейчас в ВОЗ относят Украину к списку государств, где вспышки заражений вышли из-под контроля и угрожают коллапсом системе здравоохранения.

При этом тенденции к реальному улучшению ситуации нет совершенно никакой. Хотя уже с завтрашнего дня по понедельник в официальной статистике ожидается снижение выявленных случаев заражения из-за резкого падения количества сделанных тестов, болезнь выходные брать не будет.

Сегодня же в Центре общественного здоровья заявили о выявлении 1109 новых случаев заражения COVID-19. Всего с момента выявления первого больного, согласно официальной статистике, заразились 41 117 человек. Реальное же количество заболевших может быть в несколько раз большим, но узнать об этом мы вряд ли сможем, поскольку от идеи массового тестирования чиновники фактически отказались. Жалкие 12 тысяч тестов, которыми почему-то ограничиваются руководители МОЗ вот уже несколько месяцев с урезанием нормы в 2 раза на выходные, никак не способны помочь побороть болезнь, ведь с таким количеством анализов невозможно даже проверить контактных лиц каждого из инфицированных.

- Всего же болезнь унесла жизни 1086 человек. 18 299 - выздоровели, - отметили в ЦОЗ.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.