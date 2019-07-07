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Герой Украины Филарет стал орудием русском пропаганды

19:00
Филарет впал в ересь - фото 1
Филарет впал в ересь

Недавний кумир многих украинцев - герой Украины Филарет (Денисенко) - после утраты власти пошел во все тяжкие. И каждый раз пробивает новое дно.

Если раньше Филарет созывал пресс-конференции и раздавал интервью украинским СМИ, то теперь он переступил черту. Старец дал интервью российским пропагандистам из канала "Россия 24".

Работа с КГБ не грех: Филарет вляпался в громкий скандал

Вещание этого пропагадистского канала запрещено в Украине, поскольку оно преследует единственную цель - опорочить Украину и все, что с ней связано.

Естесственно, что ослепленный жаждой власти Филарет стал лакомым кусочком для русских пропагандистов. Они не побоялись прибыть ради такого в Киев, чтобы записать интервью с Героем Украины и услышать про плохой Томос, предателя президента Украины и прочие вещи, сладкие уху ваты.

"Хвороба змінила його невпізнанно. Ззовні нібито все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоби НАШ Патріарх давав інтерв‘ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібне - щоби далі руйнувати Україну", - так прокоментировал грехопадение "патриарха", а предательство родины - несомненный грех, представитель ПЦУ Евстратий Зоря. Собственно, он и обратил внимание общественности на демарш "партриарха" без патриархии.

Если к обезумевщему церковнику вопросов нет, его моральное падение - к сожалению, логично, то вопросы к спецслужбам - наличествуют. Почему СБУ допустила агентов Кремля и разрешила им развернуть в столице Украины свой агитпункт?

Герой Украины Филарет стал орудием русском пропаганды - фото 183890

Русская пропагандистка Анна Афанасьева вещает в самом центре столицы Украины. Что это чудо делает в Киеве?

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Патриарх Филарет ПЦУ гибридная война пропаганда Томос Новости Украина
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