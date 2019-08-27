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Слуги народа отдали Шуфричу комитет по свободе слова

23:00
Шуфрич возглавит комитет Верховной Рады - фото 1
Шуфрич возглавит комитет Верховной Рады

Уже забывший о том, что такое избиение народом депутат из рыгопартии ОПЗД Нестор Шуфрич не просто переизбрался в Раду, но еще и займет в ней руководящую должность.

Решение отдать ярому антиукраинскому деятелю комитет ВР было принято во вторник, 27 августа, во время заседания подготовительной группы депутатов, где правит бал "Слуга народа".

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Глава группы и претендент на должность спикера парламента Дмитрий Разумков не без удовольствия объявил о том, что решение по комитету по вопросам свободы слова принято:

"Избранный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич станет председателем парламентского комитета по вопросам свободы слова".

Таким образом, один из немногих отданных оппозиции институтов перешел не представителям "Европейской солидарности" или "Батькивщины", а откровенным адептам "русского мира".Шуфрич станет председателем комитета, который отдали оппозиции.

Заместителем Шуфрича станет скандальная соратница Тимошенко Алена Шкрум, а секретарем комитета - телеведущий "плюсов" Сергей Швец, который прорвался в Раду на волне успеха Василия Голобородько и его реальной проекции Владимира Зеленского.

Всего же депутаты "Слуги народа" напилили вместе с рыгами без малого 85 должностей в комитетах парламента. Большинство, разумеется, досталось партии Зе команды - 70 мест. Бывшие работодатели Разумкова получат 15 кресел, а по 14 должностей выбили себе представители "Батькивщины" и "Голоса". "Европейская солидарность", непропорционально получит лишь четыре топ-должности в ВР девятого созыва. Еще девять кресел займут внефракционные парламентарии. Правда, скорее всего, большинство из них примкнет к "Слуге народа".

Полный список глав комитетов и их замов в Верховной Раде 9 созыва выглядит следующим образом:

Комитет по вопросам финансов и таможенной политики - Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), заместитель - Ярослав Железняк ("Голос");

Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), заместитель - Сергей Тарута ( "Батькивщина")

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа"), заместитель - Ирина Констанкевич (самовыдвиженец)

Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина"), заместитель - Жан Беленюк ("Слуга народа");

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа"), заместитель - Александр Лукашев (ОПЗЖ);

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (Европейская солидарность), заместитель - Максим Ткаченко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам цифровой трансформации - ..., заместитель - Сергей Рудик ("ЕС") Рудик победил на 198 округе, однако 24 августа по иску кандидата в депутаты по этому округу от "Слуги народа" Наталии Дьяченко Верховный Суд постановил, что протокол комиссии был утвержден с нарушением закона;

Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа"), заместитель - Василий Нимченко (ОПЗЖ);

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики - Николай Сольский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская ("Слуга народа"), заместитель - Ярослав Юрчишин ("Голос");

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа"), заместитель - Вадим Васильчук ( "Голос");

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - Андрей Герус ("Слуга народа"), заместитель - Алексей Кучеренко ("Батькивщина");

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - Владимир Крейденко ( "Слуга народа"), заместитель - Юлия Клименко ( "Голос");

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - ..., заместитель - Роман Лозинский ("Голос");

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа"), заместитель - Михаил Заброцкий ( ЕС);

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа"), заместитель - ...;

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ( "Слуга народа"), заместитель - Степан Ивахив (самовыдвиженец);

Комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) заместитель - Алена Шкрум ("Батькивщина");

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады - еще не решили;

Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ( "Слуга народа"), заместитель - Григорий Немыря ( "Батькивщина");

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом - Иванна Климпуш-Цинцадзе (ЕС), заместитель - Вадим Галайчук ( "Слуга народа")

Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа"), Анжелика Лабунская ("Батькивщина").

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