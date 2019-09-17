Тарута утаил миллионы: ему грозят полицией

Тарута утаил миллионы, активисты грозят полицией

Украинский бизнесмен Сергей Тарута и экс-нардепа от "Возрождения" Игорь Шкиря внесли недостоверные данные в налоговые декларации.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Недостоверную информацию в декларациях подали народные депутаты Игорь Шкиря и Сергей Тарута. Обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро и Национальную полицию", - заявила пресс-служба агентства.

Как передает источник, в декларации 2016 г. Тарута указал недостоверные данные об одном земельном участке, а другой он и вовсе задекларировал. Таким образом бизнесмен утаил 5, 3 млн. грн.

Еще менее добросовестным декларантом оказался Игоря Шкиря. Сумма недостоверных сведений политика составляет 59,4 млн. грн за 2015 г., 59,2 млн. грн. за 2016 г. и 64,8 млн. грн. за 2017 г.

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