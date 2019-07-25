Задержание танкера РФ: "Зеленский принял решение"

Задержание танкера РФ: Зеленский принял решение

Решение о задержании российского танкера NEYMA принял президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил главред Цензор.нет Юрий Бутусов.

"Решение о задержании было одобрено президентом Владимиром Зеленским накануне, 24 июля. Решение принималось непросто, поскольку было очевидно, что арест приведет к ответным действиям РФ. Хотелось бы поблагодарить за профессиональные действия сотрудников СБУ и военной прокуратуры, которые четко выполнили указ президента и провели задержание нарушителей", - написал журналист в Facebook.

СБУ же прокомментировала ситуацию следующим образом:

"По факту блокирования танкером NEYMA Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, в процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование, - отметили в спецслужбе.

И добавила следующее:

"Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера NEYMA. Такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа".

Напомним, РосСМИ сообщают, что Украина отпустила российских моряков.

"Экипаж в безопасности, едет домой", - заявил владелец судна.

Правда, в связи с этим возникает вопрос: разве он мог уехать без документов? Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал снимок с паспортами моряков.

По данным источников, на борту NEYMA находились 15 человек. Портом прописки судна является Таганрог. О его дальнейшей судьбе пока ничего неизвестно.