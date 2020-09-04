Танці з зірками 4 выпуск 2: Чем удивит второй танец

Чем удивит второй выпуск / Танці з зірками 4 выпуск 2

В воскресенье, 6 сентября, в вечернем эфире 1+1 смотрите второй выпуск танцевального шоу Танці з зірками. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Начало прямого эфира - в 21:00 на канале "1+1".

Судьи сезона - Григорий Чапкис, Влад Яма и Екатерина Кухар. Ведущий - Юрий Горбунов, а имена звездных ведущих на балконе пока держится в тайне.

Во втором выпуске пары представят свои вторые номера. После первого тура с 28 баллами лидирует дуэт Санта Димопулос - Максим Леонов.

Турнирная таблица сезона после первого танца выглядит следующим образом:

Санта Димопулос и Макс Леонов (28 баллов)

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (26 баллов)

Тарас Цымбалюк и Яна Заяц (26 баллов)

Ольга Фреймут и Илья Падзина (26 баллов)

Олег Винник и Алена Шоптенко (25 баллов)

Арам Арзуманян и Тоня Руденко (22 балла)

Юлия Санина и Дмитрий Жук (21 балл)

Позитив и Юлия Сахневич (21 балл)

Сергей Мельник и Аделина Дели (21 балл)

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (20 баллов)

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева (19 баллов)

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская (17 баллов)

Alyona Alyona и Юрий Гурич (16 баллов)

Дарья Петрожицкая и Игор Гелуненко (не выступали)

​Танці з зірками 4 - смотреть онлайн 2 выпуск - 6 сентября 2020: