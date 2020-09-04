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Танці з зірками 4 выпуск 2: Чем удивит второй танец

15:05
Чем удивит второй выпуск - фото 1
Чем удивит второй выпуск / Танці з зірками 4 выпуск 2

В воскресенье, 6 сентября, в вечернем эфире 1+1 смотрите второй выпуск танцевального шоу Танці з зірками. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Начало прямого эфира - в 21:00 на канале "1+1".

Танці з зірками 4 - смотреть онлайн 1 выпуск

Судьи сезона - Григорий Чапкис, Влад Яма и Екатерина Кухар. Ведущий - Юрий Горбунов, а имена звездных ведущих на балконе пока держится в тайне.

Во втором выпуске пары представят свои вторые номера. После первого тура с 28 баллами лидирует дуэт Санта Димопулос - Максим Леонов.

Турнирная таблица сезона после первого танца выглядит следующим образом:

  • Санта Димопулос и Макс Леонов (28 баллов)
  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (26 баллов)
  • Тарас Цымбалюк и Яна Заяц (26 баллов)
  • Ольга Фреймут и Илья Падзина (26 баллов)
  • Олег Винник и Алена Шоптенко (25 баллов)
  • Арам Арзуманян и Тоня Руденко (22 балла)
  • Юлия Санина и Дмитрий Жук (21 балл)
  • Позитив и Юлия Сахневич (21 балл)
  • Сергей Мельник и Аделина Дели (21 балл)
  • Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (20 баллов)
  • Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева (19 баллов)
  • Сергей Танчинец и Яна Цыбульская (17 баллов)
  • Alyona Alyona и Юрий Гурич (16 баллов)
  • Дарья Петрожицкая и Игор Гелуненко (не выступали)

​Танці з зірками 4 - смотреть онлайн 2 выпуск - 6 сентября 2020:

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Екатерина Кухар Влад Яма Телеканал 1+1 Санта Димопулос Макс Леонов Юлия Санина Ольга Фреймут Тарас Цымбалюк Шоубиз
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