Сытник анонсировал депортацию Онищенко

Онищенко должны экстрадировать в Украину уже в декабре

Руководитель Национального антикоррупционного бюро заявил, что в скором времени бывшего нардепа, которого подозревают в причастности к хищениям 3 миллиардов гривен "Укргазвидобування", могут выдать Украине.

В четверг, 14 ноября, в эфире 24 канала Артем Сытник отметил, что Онищенко фактически уже "почти вернулся" в Украину.

- Он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем. Поэтому его принудительно вернут в Украину. Есть определенная ориентировочная дата - декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции, - подчеркнул глава антикоррупционного бюро.

Что касается возможности бегства Онщенко из Испании в Германию, где на него оформлен бизнес, Сытник переложил ответственность на зарубежных правоохранителей-антикоррупционеров. Мол, если они будут оперативно действовать, бывший нардеп все же окажется в Украине.

Как известно, Онищенко обвиняют в создании масштабной коррупционной схемы по уклонению от уплаты налогов и перепродаже топлива компании "Укргазвыдобування".

По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Сбежав из страны, нардеп начал сыпать обвинениями в коррупции в адрес Петра Порошенко. И хотя ни одного доказательства он не привел, звучащие со всех сторон рассказы о "барыге" и "мародере" привели к полному провалу экс-президента на выборах. А Коломойский, Портнов и прочие деятели, потопив оппонента, вернулись в Украину, где сразу же начали отыгрываться перед уже бывшими властями.

Онищенко же вернуться так легко не получилось - все же он является фигурантом очень громкого дела.

Поэтому злоумышленник избрал для себя другой путь - снова стать нардепом и обрести неприкосновенность. Но этому было не суждено случиться, поскольку его сняли с выборов.