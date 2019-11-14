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САП оставила Онищенко без коня

10:40
Онищенко не смог купить скакуна - фото 1
Онищенко не смог купить скакуна

Работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры сумели арестовать 500 тысяч евро на счету бывшего нардепа Александра Онищенко в эстонском банке. На эти деньги зашкваренный и скрывающийся от уголовной ответственности политик хотел купить лошадь.

Решение об аресте замороженных средств приняла коллегий судей Высшего антикоррупционного суда.

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Как утверждают в САП, 20 сентября этого года Онищенко совершил транзакцию по переводу 500 тысяч евро в эстонский банк со своего российского счета. Поскольку деньги были получены экс-нардепом незаконным путем, прокуроры отправили запрос в Эстонию, где их заморозили.

Как известно, Онищенко обвиняют в создании масштабной коррупционной схемы по уклонению от уплаты налогов и перепродаже топлива компании "Укргазвыдобування".

По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Сбежав из страны, нардеп начал сыпать обвинениями в коррупции в адрес Петра Порошенко. И хотя ни одного доказательства он не привел, звучащие со всех сторон рассказы о "барыге" и "мародере" привели к полному провалу экс-президента на выборах. А Коломойский, Портнов и прочие деятели, потопив оппонента, вернулись в Украину, где сразу же начали отыгрываться перед уже бывшими властями.

Онищенко же вернуться так легко не получилось - все же он является фигурантом очень громкого дела. Поэтому злоумышленник избрал для себя другой путь - снова стать нардепом и обрести неприкосновенность. Но этому было не суждено случиться, поскольку его сняли с выборов.

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Александр Онищенко САП уголовное дело банк Новости
Слідство.Інфо
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