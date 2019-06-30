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Сын регионала-рейдера идет в Раду от "Слуги народа"

15:00
Игорь Плохой отправил своего сына в Раду - фото 1
Игорь Плохой отправил своего сына в Раду

Под прикрытием партии Владимира Зеленского в парламент рвется отпрыск известного бывшего регионала Игоря Плохого, имя которого известно по всей Одесской области. Именно с деятельностью этого политика связаны рейдерские захваты с последующим банкротством десятков предприятий.

Причем признают преступления Игоря Плохого даже его коллеги-регионалы, которые, в отличие от русских, своих никогда не бросали. Еще до Майдана политсовет Болградской районной организации Партии регионов написал письмо главарю партии Александру Ефремову с перечислением многочисленных преступлений деятеля.

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Рыги еще тогда отмечали, что с 2002 по 2006 год Плохой разорил кучу предприятий, а затем отжал земельные участки, на которых они располагались.

Кроме того, благодаря хозяину жизни нескольких человек незаконно посадили, а одного и вовсе нашли мертвым.

Так, когда директор Килийского винодельческого завода Анатолий Лозовой не заходел сдать предприятией регионалу-рейдеру, через какое-то время его нашли мертвым. А перед убийством на заводе произошел пожар, который уничтожил множество документов.

Пострадали от действий Плохого-старшего и еще трое жителей Болградского района: Дмитрий Тащи, Валерий Кальчев и Иван Тащи. Всех их по заказу рыга упаковали менты, а судьи приговорили к нескольким годам тюрьмы якобы за кражу зерна.

Теперь же отпрыск скандального и явно нечистого на руку регионала будет перенимать бразды правления у своего папаши. Руслан Плохой претендует на место в Раде по одному из мажоритарных округов Одесской области. И идет он в политику явно не для того, чтобы отстаивать интересы Украины и украинцев. В "Слуге народа" так не принято.

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