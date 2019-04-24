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Сын Порошенко в АТО: невестка гаранта поведала "правду"

24 апреля, 20:30
Сын Порошенко в АТО: невестка гаранта поведала "правду" - фото 1
Сын Порошенко в АТО: невестка гаранта поведала "правду"

Старший сын Петра Порошенко Алексей неоднократно становился объектом нападок из-за «участия в АТО». Ситуацию решила прояснить невестка гаранта Юлия с помощью "Миротворца".

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Текст публикации сайта девушка разместила в Facebook.

Сын Порошенко в АТО: невестка гаранта поведала 'правду' - фото 180141

"Пора, наверное, уже и мне проговориться и поведать о том, что знал еще с лета 2014 года. Тут все предельно просто. Сын Порошенко Алексей сам добровольно пошел в военкомат и только потом поставил перед фактом своего отца. Порошенко отговаривать сына не стал, но объяснил ему, что если не дай Бог он попадет в плен, это может стать рычагом давления не столько на него, сколько на всю Украину, так как сам факт пленения сына президента и Верховного Главнокомандующего может стать сильнейшим деморализующим фактором на армию и население страны", - пишет "Миротворец".

Tакже в тексте сообщается, что сын Порошенко воевал не под своим именем.

Сын Порошенко в АТО: невестка гаранта поведала 'правду' - фото 180139

"Что сделал Порошенко – документы прикрытия для сына на другую фамилию. Чтобы даже сослуживцы не знали, кто он. Если не ошибаюсь, Алексей был командиром минометного расчета и не в тылу. Минометные расчеты не по тылам и штабам сидят", - сказано в публикации.

Сын Порошенко в АТО: невестка гаранта поведала 'правду' - фото 180138

Также стоит отметить, что публикация "Миротворца" адресована российскому сенатору Алексею Пушкову. Тот ранее заявил следующее:

Сын Порошенко в АТО: невестка гаранта поведала 'правду' - фото 180140

"Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от повестки в военкомат. Уязвимая позиция для Порошенко: разве он своего сына на передовую отправил? Или пристроил его в Раду в возрасте 29 лет? И прорыва в ЕС Порошенко не совершил. И российский рынок не заменил европейским. Демагогия".

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Петр Порошенко Алексей Порошенко АТО Новости Украина
Миротворец
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