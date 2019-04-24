Сын Порошенко в АТО: невестка гаранта поведала "правду"

20:30 24 апреля,

Сын Порошенко в АТО: невестка гаранта поведала "правду"

Старший сын Петра Порошенко Алексей неоднократно становился объектом нападок из-за «участия в АТО». Ситуацию решила прояснить невестка гаранта Юлия с помощью "Миротворца".

Текст публикации сайта девушка разместила в Facebook.

"Пора, наверное, уже и мне проговориться и поведать о том, что знал еще с лета 2014 года. Тут все предельно просто. Сын Порошенко Алексей сам добровольно пошел в военкомат и только потом поставил перед фактом своего отца. Порошенко отговаривать сына не стал, но объяснил ему, что если не дай Бог он попадет в плен, это может стать рычагом давления не столько на него, сколько на всю Украину, так как сам факт пленения сына президента и Верховного Главнокомандующего может стать сильнейшим деморализующим фактором на армию и население страны", - пишет "Миротворец".

Tакже в тексте сообщается, что сын Порошенко воевал не под своим именем.

"Что сделал Порошенко – документы прикрытия для сына на другую фамилию. Чтобы даже сослуживцы не знали, кто он. Если не ошибаюсь, Алексей был командиром минометного расчета и не в тылу. Минометные расчеты не по тылам и штабам сидят", - сказано в публикации.

Также стоит отметить, что публикация "Миротворца" адресована российскому сенатору Алексею Пушкову. Тот ранее заявил следующее:

"Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от повестки в военкомат. Уязвимая позиция для Порошенко: разве он своего сына на передовую отправил? Или пристроил его в Раду в возрасте 29 лет? И прорыва в ЕС Порошенко не совершил. И российский рынок не заменил европейским. Демагогия".