Свидетели подтвердили алиби Яны Дугарь по делу Шеремета

Дело Шеремета рассыпается

В четверг, 15 января, в суде по избранию меры пресечения для обвиняемой в участии в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь произошел настоящий прорыв - служители Фемиды согласились заслушать свидетелей со стороны защиты.

Ранее на заседаниях по всем трем обвиняемым зашкваренные судьи принципиально не давали выступать свидетелям или же игнорировали их показания.

Впрочем, сегодня, и без того разваливающееся дело против военнослужащей Дугарь, дало глобальную трещину.

В Печерском районном суде столицы выступила Татьяна Палфий, которая с 16 по 18 июля 2016-го заступала в наряды вместе с подозреваемой в Покровске Донецкой области.

Кроме того, адвокаты Дугарь заявили о том, что алиби их поздащитной могут подтвердить и другие свидетели, попросив при этом перенести заседание, чтобы они могли явиться в суд.

В итоге служители Фемиды постановили отложить рассмотрение ходатайства защиты об избрании Дугарь меры пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.