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Убийство Шеремета: судьи снова не потребовали доказательств от прокуроров в деле Антоненко

17:00
Антоненко оставили под стражей - фото 1
Антоненко оставили под стражей

В пятницу, 10 января, в апелляционный суд Киева опять согнали автозаки и автобусы Нацгвардии, поскольку сегодня здесь проходило очередное заседание по рассмотрению требований адвокатов Риффмастера отпустить невиновного из-под стражи.

В ходе заседания суда адвокаты музыканта, которого сделали подозреваемым в убийстве гражданина России и уроженца Беларуси Павла Шеремета, битый час распинались перед служителями Фемиды, представляя доказательства непричастности Андрея Антоненко к инкриминируемому ему преступлению.

Риффмастер Антоненко оказался на 10 сантиметров выше убийцы Шеремета

Впрочем, судя по всему, судьями было наплевать на наличие алиби у сидящего на скамье сержанта ССО, а также на отсутствие доказательств его вины у прокуроров. Вместо того, чтобы рассмотреть явные противоречия в материалах дела и моментально выпустить музыканта из-под стражи или хотя бы назначить по производству дополнительные экспертизы, служители Фемиды изначально были настроены на принятие "нужного" решения.

Кроме того, около 20 человек заявляли о том, что готовы взять Антоненко на личные поруки. Среди них народные депутаты, действующие военнослужащие, ветераны АТО и волонтеры. Но и этот факт коллегии был не интересен. Даже особо не посовещавшись, судья на 30 секунд вышла из комнаты для обсуждений, прокричала о том, что мера пресечения для подозреваемого остается той же, и сбежала от недовольных присутствующих на заседании патриотов.

Теперь Андрей Антоненко как минимум до 9 февраля будет находиться в СИЗО, поскольку постановление апелляционного суда обжалованию подлежать уже не может.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

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