Супрун пообщалась с Зеленским по поводу медреформы

Супрун удалось поговорить с Зеленским

По неизвестным причинам ненавидящий действующую исполняющую обязанности министра здравоохранения президент Владимир Зеленский пообщался с Уляной Супрун. Говорил глава государства с одной из самых успешных менеджеров Кабмина о реформе в медицине.

О том, что разговор с Зеленским все же состоялся, заявила в среду, 14 августа, сама Супрун.

По ее словам, во время встречи с президентом, которая состоялась 11 августа, так и не назначенная полноценно министром реформатор обсуждала новшества в системе здравоохранения.

- Была встреча с президентом. В общем мы обсуждали идею о дальнейшей трансформации здравоохранения. Это самое важное, - немногословно передала суть диалога Супрун. - Значительное количество украинцев ждет изменений на разных уровнях оказания медицинской помощи.

Как известно, в июне Зеленский заявил о том, что "благодарен богу за то, что его лечит не Супрун". При этом в команде Зе тусили и претендовали на должность главы минздрава известный ватник Евгений Комаровский, а также президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий.

В ходе предвыборных баталий лечащий врач Допы слился, но топ-менеджер частной больнички сесть на место министра все же очень жаждет, хотя и делает вид, что на самом деле этого не хочет.

При этом Радуцкий, судя по всему, уже на сто процентов уверен в том, что должность достанется именно ему. Он заявлял, что готовится к проведению аудита системы здравоохранения.