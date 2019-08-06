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Ульяна Супрун нанесла мощнейший удар по любителям "русского мира"

10:40
Ульяна Супрун одни махом поборет "фунфырики" - фото 1
Ульяна Супрун одни махом поборет "фунфырики"

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун решила побороть в русских стимул к дальнейшему нападению на нашу страну, и послала оккупанта четкий месседж: здесь водки нет.

На своей странице в Facebook и.о. министра написала о том, что минздрав намерен свести к нулю выдачу квот на продажу этилового спирта производителям настоек.

Суд вынес неожиданное решение по Супрун

Таким образом, любимые русскими "фунфырики с боярой" окажутся безалкогольными, от чего будут массово страдать алкаши и любители стекломоя среди адептов "русского мира".

Соответствующий проект постановления министерства здравоохранения, по словам Супрун, уже готов. А значит он следующее: производителям спиртосодержащих настоек придется платить акциз, поскольку содержимое бутылочек будет приравниваться к алкогольным напиткам.

"Одна из самых популярных спиртосодержащих настоек, которой пытаются заменять алкогольные напитки - настойка боярышника - так называемый "боярышник". Вероятно, вы могли неоднократно видеть пустые стаканы из-под настойки боярышника довольно далеко от медицинских учреждений или же в местах, мало пригодных для лечения", - написала Супрун, не забыв упомянуть, что исследования действительно говорят о пользе настойки, но при употреблении 10-20 капель за прием.

Алкаши же хлещут "бояру" в неограниченных количествах, а платят за нее сущие копейки, поскольку без акциза производство подобных напитков обходится очень даже дешево.

Теперь же алкашей и любителей "русского мира" будет невероятно корежить при одном упоминании Супрун, ведь она послала мощнейший месседж в самое сердце России: здесь водки нет. И фунфырики дорогие.

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Ульяна Супрун Министерство здравоохранения алкоголь Новости
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