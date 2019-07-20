Супрун отчиталась о зарплате. Она получает меньше, чем другие – ФОТО

Супрун отчиталась о зарплате. Получает меньше, чем другие – ФОТО

МОЗ отчиталось о зарплате своей главы Уляны Супрун. Согласно отчету, она получает меньше, чем ее заместители.

Так, за июнь месяц и.о министра получила 30 700 грн, в то время как ее зам Роман Илык заработал 151,5 тыс. грн, а госсекретарь Артем Янчук - 148,3 тыс. грн.

Отметим, что вскоре Уляна Супрун и вовсем может лишиться работы. Новая власть весьма критично относится к ее деятельности. Во время дебатов 19 апреля Зеленский раскритиковал медреформу, задав Порошенко вопрос "почему лекарства такие дорогие".

Немного погодя начали ходить слухи о будущем назначении главой Минздрава популярного педиатра Евгения Комаровского. Однако позже тот начал отрицать свое участие в политике.

А вот сама мадам-министр не против поработать с командой Зе.

"Мы готовы представить изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимы. Что второй этап реформы начинается летом, а третий, последний, по изменению финансирования – с 2020 года", - заявляла Супрун.

Напомним, Луценко получил надбавку. За отличную работу.