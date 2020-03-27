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Супер Топ-модель по-украински - съемки перенесли на год

19:00
Съемки «Супер Топ-модели по-украински» перенесли - фото 1
Съемки «Супер Топ-модели по-украински» перенесли / Новый канал

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу всей планеты - модные реалити-шоу не исключение.

Из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, “Новый канал” переносит работу над новым сезоном модельного реалити.

Топ-модель по-украински 4 - каким будет новый сезон

Осенью 2020 года в эфире Нового канала должен был выйти Суперсезон модельного реалити «Топ-модель по-украински» - четвертый в новой хронологии и седьмой - если считать все сезоны, не обращая внимание на ребрендинг. «Фишка» суперсезона - возвращение самых ярких и крутых участниц предыдущих сезонов, которые получают шанс еще раз побороться за победу. Всего в новом сезоне должно было быть 25 участниц, которых выбирали путем голосования всю зиму.

Чтобы произвести качественный контент к осеннему сезону, мы должны были войти в съемки не позже 1 апреля. В связи с продлением карантина мы этого осуществить, к нашему огромному сожалению, не можем”, - объяснила решение генеральный директор “Нового канала” Ольга Задорожная. ​

Ожидается, что после того, как мир победит опасный вирус, команда проекта вернется к работе по подготовке Суперсезона «Супер Топ-модели по-украински».

Таким образом, съемки переносятся на следующий год.

Отметим, что не только у “Нового канала” возникли проблемы из-за пандемии. По той же причине пришлось отменить прямые эфиры на флагманском весеннем реалити-шоу “Плюсов” - “Голос країни 10”.

 

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Новый канал Пандемия коронавируса Алла Костромичева Шоубиз
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